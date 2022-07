Nonostante la crisi dei chip continui a influire sulla produzione e sui prezzi dei componenti hardware, in particolar modo sulle schede video per PC, a partire da questo mese stiamo finalmente assistendo a un progressivo miglioramento. I primi segnali li abbiamo avuti già durante il Prime Day e, ad oggi, Amazon ha deciso di vendere, di nuovo, la MSI GeForce RTX 3090 Gaming X Trio 24G Tri Frozr 2 a un prezzo imperdibile.

Questa scheda video fu proposta durante il noto evento di Amazon del 12 e 13 luglio a un costo particolarmente vantaggioso e oggi il portale la sta riproponendo a una cifra ancora più conveniente, permettendovi di acquistarla a 250 euro in meno rispetto al prezzo ufficiale della Founders Edition.

Questa RTX 3090 è stata radicalmente modificata da MSI, decisa a sfruttare al massimo il potenziale dell’architettura Nvidia e assicurarvi delle prestazioni ancora più interessanti. Dal sistema di raffreddamento alle frequenze di clock, questa versione di MSI ha subito miglioramenti in ogni settore, con un occhio di riguardo all’efficienza, alla rumorosità e all’estetica, che gode di un’illuminazione con effetti di luce mozzafiato.

Come saprete, con la RTX 3090 potrete giocare ai livelli più alti concessi oggi dal gaming, ossia in 4K ad elevati framerate, con la possibilità di attivare sia il Ray Tracing che il DLSS. Una scheda come la MSI GeForce RTX 3090 Gaming X Trio 24G Tri Frozr 2 vi garantirà prestazioni all’avanguardia anche al di fuori del gaming, ponendosi come un’ottima soluzione anche per chi è solito lavorare con programmi di editing pesanti.

Potente e silenziosa, la RTX 3090 è una scheda video che tutti vorrebbero avere e Amazon vi darà l’occasione di acquistarla a un prezzo davvero speciale. Per questo, vi suggeriamo di acquistare subito il prodotto tramite la pagina Amazon dedicata all’offerta, quanto meno prima che il prezzo torni alle origini o prima che le scorte finiscano.

Oltre a ciò, vi suggeriamo anche di dare un’occhiata nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere informazioni relative alle prossime disponibilità delle varie console, e dove vi offriremo in tempo reale anche tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!