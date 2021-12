MSI GS66 Stealth con RTX 3080 Max-Q in sconto di 200€!!! Un mostro di potenza!

Abbiamo aperto la nostra mattinata proponendovi un prodotto di fascia alta a prezzo scontatissimo, ovvero lo splendido Oppo Find X3 Pro che, come vi abbiamo raccontato, è in sconto su Amazon di ben 350 euro, in quella che è un’offerta che andrebbe davvero colta al volo!

Ebbene, restando sul tema dei prodotti di fascia alta in sconto, vi segnaliamo ora quella che è un’offerta che non potete assolutamente lasciarvi scappare, specie se siete alla ricerca di un notebook che sia tanto performante da permettervi di giocare, senza problemi, anche ai titoli di più recente uscita. Su Amazon, infatti, è in sconto di ben 200€ il nuovissimo MSI GS66 Stealth da 15,6″, con processore Intel I9-11900H e GPU Nvidia RTX 3080 Max-Q da 8GB!

Un mostro di potenza, che dagli originali 3.799,00€ è oggi in sconto a 3.599,00€! Un prezzo che di certo non è per tutti, ma che ben si giustifica se si considerano non solo le qualità tecniche di questo notebook, ma anche il suo recentissimo arrivo sul mercato.

Sobrio e davvero piacevole da vedere, MSI GS66 Stealth si caratterizza, anzitutto, per un design che rinuncia consapevolmente a quelli che sono gli eccessi tipici del mercato, proponendosi con una scocca sottile ed elegante, in colorazione completamente nera.

Progettato per giocare, ma anche per garantire la potenza necessaria a chi, ad esempio, per lavoro o per diletto si spende nella produzione di contenuti grafici o video, MSI GS66 Stealth è in grado di affrontare qualsiasi carico di lavoro, unendo alle performance del suo Core i9 e della sua RTX 3080 Max-Q, anche un buono schermo con un’ottima resa cromatica, ed una straordinaria frequenza d’aggiornamento a 240Hz.

Dal punto di vista delle performance, invece, c’è davvero poco da dire. I testo condotti di recente dai nostri esperti (che potete trovare a queste coordinate) non lasciano spazio a dubbi in merito alla bontà del prodotto, tanto che MSI GS66 Stealth ci ha permesso di raggiungere la ragguardevole vetta dei 215 FPS medi con titoli online come il giocatissimo Apex Legends!

Insomma, parliamo di un notebook davvero notevole che, in sconto di 200€, potrebbe certamente fare la gioia di chiunque, specie di quanti sono interessati al gaming o alla produzione di contenuti grafici e video. Qualora poi, non facesse per voi, allora vi farà piacere sapere che esso è solo uno dei notebook MSI in sconto in questo momento su Amazon e, per questo, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle restanti offerte del portale, consultabili tramite l’apposita pagina dedicata alle Offerte di Natale.

