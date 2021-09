MSI Prestige 14 a meno di 1000€ con le offerte di MediaWorld!

Dopo avervi proposto le primissime offerte giornaliere di questo mercoledì, in questo nuovo articolo vogliamo ora segnalarvi le migliori proposte di MediaWorld, in particolare quelle coinvolte nella sua iniziativa chiamata “Solo per Oggi”. Infatti, gli interessati potranno acquistare molteplici articoli come notebook, smartphone ed elettrodomestici, il tutto con sconti fino al 50%, ma solo fino allo scoccare della mezzanotte.

Come da tradizione, il numero dei prodotti promozionati è piuttosto copioso e appartengono a diverse categorie merceologiche del portale. Tra le varie offerte, vogliamo consigliarvi quella dedicata al notebook MSI Prestige 14, in particolare il modello A10RB-043IT. Originariamente venduto a 1.399,00€, solo per oggi è acquistabile a “soli” 999,00€, grazie ad uno sconto di ben 400,00€ dal prezzo consigliato dal produttore taiwanese.

Stiamo parlando di un prodotto dalle ottime specifiche tecniche, realizzato per poter eccellere in tutte quelle operazioni lavorative oppure nei videogiochi che richiedono meno carico sui componenti interni. Innanzitutto, possiede un processore Intel Core i7-10510U, operante ad una frequenza clock di 1,8 GHz, abbinato a 16 GB di memoria RAM e 512 GB di memoria interna SSD.

Come abbiamo specificato nel paragrafo precedente, questo notebook non è pensato per videogiocare ai titoli moderni, poiché al suo interno è presente una scheda video Nvidia Geforce MX250 con 2 GB dedicati. Tra le altre specifiche troviamo un monitor LCD da 14 pollici con una risoluzione in FullHD, vale a dire 1920 x 1080 pixel. A concludere la scheda tecnica, ci pensa un’antenna Bluetooth 5.0, la connettività Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac e il sistema operativo Windows 10 Home (presto aggiornabile a Windows 11).

Insomma, un prodotto eccellente che rappresenta il compagno ideale per il lavoro in remoto oppure per gli studenti alle prese con le lezioni universitarie. Chiaramente, questo notebook non è l’unico articolo attualmente in promozione, motivo per cui vi consigliamo di consultare l’apposita pagina del portale, cosicché possiate visionare tutte le proposte di Mediaworld.

Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che qualora desideriate ricevere le notifiche con le offerte più vantaggiose, non esiste miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!