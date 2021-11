MSI Prestige 14 Evo: un mostro di potenza in sconto di 300€!

Siete alla ricerca di un notebook da utilizzare al lavoro, in università o, banalmente, mentre siete in giro? Amazon ha per voi la risposta: l’eccezionale MSI Prestige 14 EVO è la folle proposta di oggi!

Questo notebook, infatti, potrà essere vostro a soli 1.099,00€, contro i 1.399,00€ richiesti in origine, uno sconto di ben 300,00€ sul prezzo originale, un risparmio considerevole considerate le spettacolari prestazioni di questo notebook, tra l’altro certificato “Intel EVO”.

Come accennato in apertura, MSI Prestige 14 EVO è un notebook potentissimo che, per merito delle sue specifiche tecniche, raggiunge prestazioni di fascia alta. Innanzitutto, è equipaggiato con un processore Intel Core i7 di 11a generazione, 16GB di ram DDR4, 512GB di SSD M.2, scheda grafica Intel Iris Xe e il noto sistema operativo Windows 10.

Parliamo inoltre di un prodotto ultraleggero, molto sottile ed elegante, pensato per accompagnare e assistere l’utente in ogni occasione: al lavoro, all’università, al parco…praticamente ovunque. Non solo per merito del suo irrisorio peso, anche grazie allo schermo dotato di apertura a 180°, la quale garantisce un’ampia area di visualizzazione, tra l’altro a risoluzione 1920×1080 e con cornice molto sottile!

Assolutamente da evidenziare, infine, è il fatto che questo notebook MSI è un prodotto Intel EVO, vale a dire accuratamente selezionato tra i modelli pensati per mantenere più a lungo le loro prestazioni, così da assicurare all’utente un ciclo piuttosto longevo insieme al notebook!

insomma, MSI Prestige 14 EVO è un notebook spettacolare! Dotato di buona tecnologia, leggero e molto versatile, è in sconto su Amazon di ben 300,00€, un affare praticamente irrinunciabile! Per altre offerte simili, vi suggeriamo di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Oltre a ciò, vi consigliamo di seguirci costantemente per ricevere tutti gli aggiornamenti relativi al Black Friday 2021 e di sottoscrivere un abbonamento ad Amazon Prime. Buono shopping!

