Se siete alla ricerca di un notebook da gaming e volete approfittare delle offerte della Amazon Gaming Week per acquistare uno dei portatili più potenti in commercio, allora vi consigliamo di dare uno sguardo a questo modello MSI, il cui risparmio non può passare in secondo piano.

Il protagonista è l’ottimo MSI Stealth GS77 che, come detto, è tra i portatili più potenti e costosi disponibili in commercio, con un prezzo di listino di ben 4.699,00€. Nel corso di queste ore potrete acquistarlo a 3.999,00€, risparmiando così 700€ e portarvelo a casa al miglior prezzo di sempre.

Esteticamente raffinato con bordi dalla forma appuntita, MSI Stealth GS77 è un notebook realizzato in metallo sottile e leggero, e vanta una cerniera rinforzata che permette alle due estremità dello schermo di non oscillare. La parte inferiore del display, infatti, è retta solo dalla parte centrale e si distacca dal telaio man mano che si arriva ai bordi, rendendo il design e le forme davvero all’avanguardia.

Come è facile intuire dal prezzo, parliamo di un notebook potentissimo, che non avrà nessuna difficoltà a gestire i software più complessi, da quelli relativi all’editing video fino ai videogiochi. Il processore è un Intel Core i9 12900H, affiancato da una Nvidia RTX 3080 Ti e da 32GB di RAM DDR5, il meglio che si può chiedere oggi da un portatile da 17 pollici. Anche il display è ai vertici della categoria, visto che la risoluzione non è la tipica Full HD o QHD, bensì un ottimo 4K a 120 Hz.

Per spremere al massimo le prestazioni dei vari componenti, MSI Stealth GS77 vanta poi la tecnologia Dynamic Boost 2.0 basata sull’intelligenza artificiale, che capisce automaticamente quando serve maggior potenza sulla CPU o sulla GPU, garantendo così un’apertura delle applicazioni ancora più fulminea, oltre a un’efficienza perfetta.

Un notebook con tutti i crismi dunque, pensato chiaramente per chi vuole avere un dispositivo raffinato e con prestazioni durature. Se non l’avete ancora fatto, suggeriamo di consultare la pagina che Amazon sta dedicando al noto evento annuale, perché attraverso di essa avrete a disposizioni tutti, ma proprio tutti i prodotti che Amazon si prodigherà di scontare non solo nelle prossime ore, ma anche nei prossimi giorni, e dove potrete rintracciate anche alcune ottime offerte sfuse!

