MSI è uno dei brand leader nel settore del gaming, con centinaia di prodotti di qualità altissima sul mercato che permettono di creare un set-up dalle prestazioni elevatissime. Se siete alla ricerca di un nuovo notebook perfetto per giocare, non possiamo dunque che consigliarvene uno fantastico prodotto dall’azienda, oggi in super offerta su Amazon!

L’MSI Vector GP76 è infatti attualmente disponibile a 2.299,00€ invece di 2.999,00€; si tratta di un ribasso del 23%, che vi permetterà di risparmiare ben 600,00€ su questo notebook gaming spettacolare! Inoltre, al momento dell’acquisto avrete anche modo di optare per il pagamento in 12 rate mensili da 191,59€ con Cofidis, la linea di credito fidata di Amazon!

Il nucleo del Vector GP76 sono senza dubbio il processore Intel Core i7-12700H di dodicesima generazione e la scheda grafica NVIDIA ‎RTX 3080Ti, che vi permetteranno di giocare a qualsiasi titolo vi possa mai venire in mente con le impostazioni al massimo. Il portatile sarà infatti sempre estremamente veloce, e anche nei momenti di multitasking riuscirà a svolgere tutte le attività senza alcun rallentamento. Inoltre, a contribuire nel salto di qualità delle vostre sessioni di gioco vi sono il supporto alla grafica ray-tracing, la quale conferirà maggiore realisticità alle immagini, e la tecnologia NVIDIA DLSS, che migliorerà la qualità visiva delle vostre partite.

Anche durante le sessioni più impegnative l’MSI Vector GP76 rimarrà estremamente fresco grazie alle potenti soluzioni termiche dedicate sia per la CPU che per la GPU, le quali ridurranno il calore al minimo e massimizzeranno il flusso d’aria. In tal modo le prestazioni del notebook saranno sempre al top, mentre non percepirete alcun surriscaldamento o rumore provenire dalle ventole.

Con il Vector GP76 MSI non ha puntato solamente sulle prestazioni, ma anche sull’estetica: la scocca è opaca ed elegante, mentre la tastiera presenta una stupenda retroilluminazione RGB che potrete personalizzare a vostro piacimento. Inoltre, troverete qualsiasi porta di cui possiate mai aver bisogno, dall’HDMI alle USB Type-A a quelle Type-C, in modo da connettere tutte le vostre periferiche senza bisogno di acquistare switch e adattatori.

Ciò detto, non ci resta che lasciarvi all’offerta, rimandandovi alla pagina Amazon dedicata all’MSI Vector GP76. Il nostro consiglio è quello di concludere l’acquisto il prima possibile, dato che lo sconto potrebbe terminare a breve, mentre le scorte disponibili rischiano di esaurire ancor prima!

