Multiplayer Sale: sconti imperdibili per giocare insieme agli amici!

Siete alla ricerca di qualche titolo multigiocatore con cui intrattenervi con i vostri amici? Sarete allora lieti di sapere che il noto e affidabilissimo Humble Bundle ha messo in super offerta con sconti fino al 85% numerosi giochi multiplayer dal calibro di Among Us, Destiny 2 e molti altri ancora. Se siete interessati il nostro consiglio è quello di fare decisamente in fretta: tali sconti resteranno infatti validi solo fino alla sera di lunedì 8 marzo!

Tra i giochi multiplayer in forte sconto fino al 85% su Humble Bundle possiamo trovare il celeberrimo Among Us, che può essere acquistato a soli 3,19 euro. Ottimo anche il prezzo dell’immortale GTA V Premium Edition, che può ora essere vostro a soli 14,99€, mentre Red Dead Redemption 2 è disponibile con ben 20€ di sconto rispetto al prezzo di listino.

Se cercate qualche esperienza più sparacchina a venire in vostro soccorso sono Borderlands 3 e Destiny 2 Beyond Light, entrambi disponibili su Humble Bundle in super sconto. Se siete degli amanti dei picchiaduro saranno invece Mortal Kombat 11 e Tekken 7 a fare la vostra gioia, a rispettivamente 14,99€ e 9,99€.

A essere in forte offerta con sconti fino al 85% su Humble Bundle sono però anche tanti altri giochi multiplayer: se siete interessati a dare un’occhiata alla lista completa potete trovarla seguendo comodamente il link qui sotto. Fate però in fretta: tali offerte saranno valide solamente fino a lunedì 8 marzo!

