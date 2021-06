Music Unlimited per 4 mesi gratis! Ecco l’offerta per il Prime Day!

Dopo avere annunciato ufficialmente le date dell’Amazon Prime Day 2021, che si terrà come abbiamo visto stamane il 21 e 22 giugno, Amazon ha cominciato a divulgare anche le prime promozioni che riguardano i suoi servizi e tra queste probabilmente la più ghiotta è quella che riguarda il servizio streaming di Music Unlimited.

Infatti da oggi fino al 22 giugno, i clienti Amazon Prime che non hanno mai sottoscritto il servizio, potranno attivare Amazon Music Unlimited per 4 mesi gratuitamente!

Che cosa è Amazon Music Unlimited?

Amazon Music Unlimited è il servizio premium di musica digitale di Amazon che consente di accedere a più di 70 milioni di brani, inclusi i più recenti e famosi album, e migliaia di playlist e stazioni radio. Similmente a programmi simili, anche Amazon Music Unlimited permette tanto la riproduzione online attraverso i più disparati device (notebook e smartphone compresi), tanto la riproduzione offline, disponendo di una funzione che permette di scaricare ed ascoltare i brani fintanto che l’abbonamento è attivo.

Generalmente disponibile al costo di 9,99€ al mese, con un solo mese di uso gratuito per i nuovi utenti, Amazon Music Unlimited torna ora con una promozione senza precedenti. A questo giro i clienti Prime avranno tempo fino al 22 giugno 2021 per aderire all’offerta, il che vi darà tutto il tempo di decidere se concedere o meno una chance al servizio di musica in streaming di Amazon, ed in fondo perché non farlo?

Del resto, aderire all’offerta è davvero immediato, e vi basterà semplicemente cliccare sul link presente in calce a questo articolo e seguire i passaggi relativi alla sottoscrizione, ben chiaro che ad essere gratuiti saranno solo i primi 4 mesi di servizio e che, come sempre accade per questi servizi, potrete decidere di annullare la sottoscrizione ben prima che scatti il primo mese a pagamento.

Come detto in precedenza l’offerta è riservata ai clienti Amazon Prime che non hanno ancora utilizzato Amazon Music Unlimited in alcuna forma, dunque né per chi è stato già iscritto, né per gli aderenti a promozioni precedenti, né tantomeno a chi ha già usufruito della prova gratuita da un mese. Inoltre, tale offerta promozionale non si applica agli abbonamenti Family, Echo e Individuale annuale. In ogni caso, prima di lasciarvi al link diretto per la sottoscrizione, vi offriamo anche quelli che sono i termini e le condizioni dell’offerta su Amazon Music Unlimited, così che possiate avere un prospetto chiaro relativo alla sottoscrizione anche se, lo ribadiamo, vi garantiamo che in essa non si annida alcun costo nascosto.

» Clicca qui per sottoscrivere 4 mesi gratis ad Amazon Music Unlimited «

Termini e condizioni dell’offerta Offerta promozionale di adesione ad Amazon Music Unlimited – Abbonamento Individuale valida dal 1 giugno al 22 giugno 2021 inclusi (il “Periodo dell’Offerta promozionale”). Offerta riservata ai clienti che non si sono mai iscritti ad Amazon Music Unlimited e che non hanno mai beneficiato del periodo d’uso gratuito di 30 giorni.

Terminato il Periodo dell’Offerta promozionale, l’abbonamento ad Amazon Music Unlimited proseguirà automaticamente al costo di 9,99 € al mese, fino alla relativa cancellazione.

I clienti che beneficiano di questa Offerta promozionale non potranno usufruire del periodo d’uso gratuito di 30 giorni di Amazon Music Unlimited.

L’Offerta promozionale ha ad oggetto i contenuti e servizi digitali offerti da Amazon Digital UK Limited ed è soggetta alle Condizioni Generali d’Uso Amazon Music.

L’Offerta promozionale è riservata ai clienti maggiorenni.

L’Offerta promozionale non è cumulabile con altre promozioni, è limitata ad un solo account ed è fruibile per una sola volta.

L’Offerta promozionale non è trasferibile né convertibile in denaro.

Amazon si riserva il diritto di modificare o annullare la presente Offerta promozionale in qualsiasi momento.

In caso di violazione di uno di questi termini, l’offerta non sarà più valida.

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!