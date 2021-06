MyProtein: 42% di sconto su integratori e proteine con questo codice!

Ad iniziare con il passo giusto il mese di giugno non è stato solo Amazon, che ha confermato le date del prossimo Prime Day, ma anche numerosi altri siti tra i quali è presente anche MyProtein, il posto giusto dove trovare e acquistare numerosi tipi di integratori e vitamine, che possono aiutarvi a migliorare le prestazioni durante i vostri allenamenti o, semplicemente, darvi quella spinta in più per affrontare le imminenti giornate calde.

Come saprete, infatti, le alte temperature tendono ad affaticare il nostro corpo, facendoci sentire stanchi anche quando non lavoriamo, motivo per cui assumere integratori e vitamine potrebbe rivelarsi un ottimo rimedio per rimanere in forma, rimedio che può essere usato durante qualsiasi cambio di stagione, ovvero nel momento in cui subentra un repentino cambio di temperature che, come detto, potrebbero abbassare le difese naturali del nostro organismo.

Per aiutarvi a mantenere alte le difese del vostro corpo senza dover affrontare spese consistenti, MyProtein ha rilasciato un nuovo codice sconto che vi permetterà di risparmiare il 42% su integratori e vitamine. Il coupon da inserire nell’apposita sezione è “MYPSCONTI” e sarà valido fino al 6 giugno. Come se ciò non bastasse, vi segnaliamo che sul portale è attivo anche un altro coupon, che vi permetterà di risparmiare il 35% su una spesa inferiore ai 60,00€ e un ottimo 40% qualora la spesa superasse tale soglia. In questo caso, il codice da usare è “GIUGNO” ed è compatibile sull’intero catalogo esclusi campioni, nuovi prodotti e nuove collezioni di abbigliamento. Qualora poi aggiungiate nel carrello una notevole quantità di prodotti, vi segnaliamo che lo sconto massimo sarà di 200,00€.

Oltre ad integratori e vitamine, su MyProtein troverete anche abbigliamento da palestra, dandovi modo di aggiornarvi con nuovi ed ottimi articoli sportivi in vista delle riaperture. Il nostro consiglio, dunque, è quello di dare un’occhiata alla pagina dedicata e non di indugiare troppo, dato che la promozione durerà pochissimi giorni. Ciò detto, vi ricordiamo ancora una volta di seguirci anche sui nostri canali Telegram, dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e Cina. Buono shopping!

