MyProtein: saldi fino al 70% + 20% di sconto extra

Prima di tornare ad occuparci delle ultimissime offerte di settembre di Amazon, vi informiamo che sono ritornati i saldi di MyProtein, che ha messo a disposizione un codice sconto che permetterà a coloro i quali cercano quelle che potrebbero rivelarsi ottime soluzioni per il recupero di energia di risparmiare cifre corpose. Le occasioni, che dureranno fino al 14 settembre, sono ottime grazie non solo al coupon MYPSCONTI, ma anche alla riduzione fino al 70% già applicata dal portale, che può raggiungere il 90% con l’ausilio del codice sconto.

L’attuale coupon concesso da MyProtein, infatti, garantisce uno sconto extra del 20%, sfruttabile praticamente sull’intero catalogo del noto portale, leader per quanto concerne gli integratori per lo sport e il fitness. Sostanzialmente, la promozione si rivolge proprio a quest’ultimi, dandogli l’opportunità di comprare un buon quantitativo di scorta di barrette, creme e cioccolate proteiche che possono aiutare l’organismo a funzionare meglio e, di conseguenza, farvi sentire più in forma.

Atleti professionisti ma anche semplici amatori possono provare i prodotti di MyProtein, a patto di consultare sempre prima il proprio medico in modo da avere la certezza che possiate effettivamente beneficiare dei vantaggi di tali integratori. Sul portale vi è anche una buona dose di abbigliamento sportivo, sia per lui che per lei, con tantissime occasioni anche su quest’ultimi. Ad esempio, è imperdibile l’offerta sul reggiseno sportivo Velocity Sculpt, realizzato in un tessuto traspirante e ad asciugatura rapida, che potrà essere vostro a meno di 10€ dopo aver applicato il coupon. Un’occasione ottima se consideriamo il prezzo originale di oltre 30€, e sarete felici di sapere che affari come questi sarà possibile farli anche su tantissimi articoli da uomo che, vista la loro quantità, consigliamo di scoprirli direttamente sulla pagina promozionale al seguente indirizzo.

