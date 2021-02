N26 annuncia l’assicurazione Viaggi-COVID gratuita

In un periodo storico così difficile anche per quanto riguarda viaggiare, a causa dell’incertezza causata dalla pandemia da COVID-19, un servizio assicurativo che copre gli eventi imprevisti, come l’annullamento del viaggio stesso, è assolutamente indispensabile. Da oggi N26 offre un’assicurazione Viaggi legata all’emergenza COVID-19, che vi farà viaggiare con assoluta serenità. Ed è pure gratis.

Infatti, a partire da oggi tutti i clienti N26 Metal, Metal Business, You e Business You possono usufruire della copertura viaggio Covid, che è inclusa nel pacchetto assicurativo Allianz senza costi aggiuntivi.

La copertura assicurativa comprende:

Annullamento o interruzione del tuo viaggio in caso di malattia, infortunio, motivi di salute o per sottoporti alla quarantena per il COVID-19;

in caso di malattia, infortunio, motivi di salute o per sottoporti alla quarantena per il COVID-19; Assicurazione sanitaria in caso di malattia improvvisa mentre sei in viaggio, anche nell’eventualità in cui ti venga diagnosticato il COVID-19. Le spese mediche di emergenza per te e un’eventuale persona che ti accompagna sono coperte fino a 1.000.000 €;

in caso di malattia improvvisa mentre sei in viaggio, anche nell’eventualità in cui ti venga diagnosticato il COVID-19. Le spese mediche di emergenza per te e un’eventuale persona che ti accompagna sono coperte fino a 1.000.000 €; Accesso a un’assistenza medica telefonica disponibile 24 ore su 24, fornita da Allianz Assistance.

Si tratta dunque di un’estensione del pacchetto assicurativo Viaggi, che già includeva una copertura per le spese mediche di emergenza all’estero, ritardo del volo o del bagaglio, infortuni durante sport sulla neve, copertura sul noleggio di veicoli in sharing, oltre ai servizi esclusivi dedicati a N26 Metal come le coperture sul noleggio auto in viaggio e l’assicurazione danni e furto smartphone.

Inoltre, ricordiamo a tutti gli utenti che N26 vi restituisce la quota di iscrizione a Amazon Prime e l’imposta di bollo è a carico di N26 fino al 31.03.2021!

N26 è una vera e propria banca nel vostro smartphone. Mettendo a disposizione un IBAN italiano, con N26 è possibile svolgere tutte le canoniche operazioni bancarie, come l’accredito dello stipendio o della pensione, l’addebito delle bollette, la consultazione del conto corrente, l’invio e la ricezione di bonifici e i pagamenti per mezzo della carta, sono interamente gestibili con l’app ufficiale N26.

Per saperne di più su N26, sulle nostre pagine potete sapere cos’è e come funziona il conto nato su smartphone. Se invece intendete aprire un conto N26 potete farlo da questa pagina.

