Chi dice che l’inverno non sia il momento giusto per acquistare un paio di occhiali da sole? Di sicuro non Hawkers che, in occasione del Natale, ha appena dato il via ad una spettacolare promozione, grazie alla quale potrete ricevere un paio di occhiali da sole gratis!

Com’è possibile? Semplicemente grazie all’ottima offerta “2X1”, grazie alla quale potrete acquistare un paio di occhiali, e riceverne un secondo a titolo gratuito, il tutto con una spesa minima che oscilla attorno ai 35 euro. Non male insomma, specie qualora vogliate approfittarne per mettere sotto l’albero gli ultimi regali di Natale di quest’anno.

La selezione di occhiali disponibili è molto vasta, e comprende tanti articoli diversi per stile, colori e design, e siamo certi che in tal senso questa promozione Hawkers sarà in grado di accontentare davvero tutti, anche i più esigenti.

Per aderire, non dovrete far altro che recarvi sulla pagina dedicata all’iniziativa, ed inserire nel carrello due prodotti qualsiasi recanti il bollino “2X1”, di questi pagherete il prezzo del più costoso, mentre quello che costerà meno (o a parità di prezzo), vi verrà spedito a casa gratuitamente!

Una bella occasione, specie considerando l’ottima qualità degli occhiali Hawkers la cui qualità, come vi abbiamo raccontato molte volte, ha davvero poco da invidiare a brand ben più blasonati. Il merito è soprattutto del rapporto qualità/prezzo che, a cifre molto contenute, vi permetterà di portarvi a casa occhiali da sole di indubbia qualità e bellezza, con un’ottima qualità nei materiali e con vetri schermati con protezione UV400!

Insomma, parliamo di un’offerta davvero eccellente, grazie alla quale concludere più che degnamente questa stagione 2021 di strenne natalizie! Ciò detto, vi rimandiamo direttamente alla pagina d’acquisto dedicata all’iniziativa Hawkers, dove potrete scorrere liberamente l’intera selezione a prezzo scontato promossa dal brand.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, ovvero il luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!