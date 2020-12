Natale Acer: fino al 15% di sconto acquistando più prodotti

Il Natale si avvicina e con esso anche le offerte dedicate, come quella di Acer che sembra non voglia perdere neanche un istante per farci scoprire le sue promozioni dedicate al periodo più bello dell’anno, lanciando sullo store ufficiale sconti fino al 15% se acquistate più prodotti, tra cui non mancano notebook, monitor e accessori.

Valida fino al 20 novembre, si tratta di un’occasione che merita di essere presa in considerazione, dal momento che potrebbe farvi risparmiare cifre considerevoli, soprattutto qualora compraste 4 prodotti, dato che è proprio in questo caso che lo sconto si fa interessante, arrivando a sottrarre il 15% sul totale. L’offerta si applica anche se aggiungete nel carrello solo 2 articoli, sebbene in tal caso lo sconto sarà del 10%, passando a 12% con l’acquisto di almeno 3 prodotti.

La scelta è ampia e coloro i quali erano alla ricerca di dispositivi informatici, troveranno nel catalogo Acer qualcosa che soddisfi le loro esigenze. Il noto brand offre soluzioni adatte sia per un pubblico casual sia per chi ha bisogno di una soluzione capace di garantire un’ottima produttività, come ad esempio l’Acer TravelMate P2, un notebook elegante e solido a cui potrete collegare display 4K e tutte le periferiche dell’ambiente di lavoro. Inoltre, con il touchpad multitocco e la tecnologia di riconoscimento facciale potrete sfruttare tutte le funzionalità di Windows 10 come mai prima d’ora, mentre i pratici strumenti di gestione inclusi nel software vi permetteranno di tenere sempre sotto controllo ogni aspetto del computer, avvisandovi, qualora ce ne fosse bisogno, di intervenire su specifiche operazioni mirate al mantenimento ottimale del PC.

Ovviamente, le possibilità di scelta per usufruire della promozione sono talmente tante che vi lasciamo a voi l’onore di scoprire il catalogo completo invitandovi a visitare la pagina ufficiale, ma in calce abbiamo comunque deciso di segnalarvi quelli che sono, a nostro giudizio, i dispositivi che potrebbero rivelarsi interessanti da aggiungere nel carrello e sfruttare lo sconto massimo del 15%. Detto ciò, prima di controllare la nostra selezione prodotti, consigliamo come sempre di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

