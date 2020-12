Natale Amazon, fino al -30% sui set Geomag!

Dopo avervi proposto quelle che sono le offerte che Amazon ci sta riservando in occasione del Natale, restiamo in tema di strenne natalizie suggerendovi di dare un’occhiata alla nuova promozione che il portale sta dedicano ai prodotti a marchio Geomag, ovvero i giocattoli magnetici nati in Svizzera e poi diffusisi in tutto il mondo (anche con varie e palesi imitazioni) che per l’occasione sono in sconto del 30% tra le pagine dello shop!

Pensati per sviluppare intelligenza e creatività, i prodotti Geomag hanno recuperato, specie negli ultimi anni, quel gap “culturale” a cui sono sottoposti praticamente tutti gli attori del mercato delle costruzioni, spesso sin troppo eclissati dalla sovraesposizione dei più noti prodotti Lego. Al netto di questo, Geomag si propone con un campionario ricco e molto variegato che, partendo dal sistema magnetico delle origini, composto da “barrette e palline”, si è oggi adattato anche alle esigenze dei costruttori più smaliziati ed esigenti introducendo, ad esempio, i kit di costruzioni “Pro”, in cui svettano anche bellissimi set atti ed emulare la skyline di New York, o l’ancor più intrigante linea Mechanics, in cui magnetismo e gravità si uniscono nella creazione di complessi ed intricati percorsi per biglie.

Si tratta sicuramente di una bella occasione occasione per chiunque sia alla ricerca di un regalo di Natale divertente, dinamico e che sappia stimolare la creatività il che, soprattutto considerando gli sconti applicati da Amazon. Detto questo, troverete di seguito, quella che è la nostra selezione con le migliori offerte dedicate al mondo Geomag, ben chiaro che l’invito è anche quello di dare un’occhiata all’intera proposta di offerte Amazon, così che possiate rintracciare tutte le promozioni di oggi.

Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che qualora siate a caccia di offerte o coupon sconto, non c’è davvero posto migliore dei nostri canali Telegram, rispettivamente dedicati a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!che potrete comodamente raggiungere anche grazie al banner sottostante.

