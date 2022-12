Dicembre non è solamente il mese delle decorazioni luminose e delle cioccolate calde, bensì degli sconti. Moltissimi store stanno infatti proponendo offerte in occasione del periodo natalizio, permettendoci di risparmiare sugli acquisti di fine anno, e tra questi c’è Gutteridge, famoso brand di abbigliamento uomo che si distingue per uno stile elegante e raffinato.

Sul sito di Gutteridge moltissimi cappotti sono infatti in sconto a prezzi stracciati, con ribassi che arrivano fino al 70%! Potrete dunque portarvi a casa un capo di altissima qualità che vi terrà caldi durante questo inverno a partire da soli 89,00€; gli articoli in promozione sono davvero tantissimi, con colori, tessuti e fit differenti, quindi troverete sicuramente il modello perfetto per voi e potrete pagarlo comodamente in 3 rate senza interessi con Klarma.

Per esempio, se siete fan dei cappotti doppiopetto, ne troverete uno in sconto a 159,00€ invece di 299,00€, per un ribasso del 47%. Disponibile nei colori blu navy e sabbia e in moltissime taglie, è realizzato in pura lana a coste, per garantirvi la massima protezione dal freddo, mantenendo al contempo un aspetto estremamente elegante, complice lo spacco centrale posteriore a soffietto e le ampie tasche applicate con patta.

In alternativa, se siete fan dei montgomery, potreste optare per un modello con cappuccio in misto lana, ora disponibile a 129,00€ al posto di 265,00€, per una percentuale di sconto del 51%. In questo caso i colori disponibili sono ecru, bly navy e caramello, la vestibilità è comoda, complici anche le ampie tasche con pattina; avrete quindi il massimo del comfort, pur mantenendo la classicità donata dai bottoni sul dietro e sui polsini.

Ovviamente vi abbiamo riportato solo alcuni esempi dei moltissimi cappotti in sconto sul sito di Gutteridge, quindi vi invitiamo a rivolgervi alla pagina dedicata alla promozione per scoprire tutti gli altri capi. Il nostro consiglio è quello di aggiungere al carrello ciò che vi interessa il primo possibile, dato che le offerte potrebbero terminare a breve, mentre le taglie disponibili potrebbero esaurire ancor prima!

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport.

