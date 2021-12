Natale con Aliexpress: 10 idee regalo a meno di 50€!

Manca ormai poco al Natale 2021 e nelle rete impazzano le idee regalo, con proposte che accontentano chi è alla ricerca di prodotti tech capaci di facilitare la vita quotidiana, chi cerca l’abbigliamento invernale con il quale difendersi dalle giornate fredde e chi cerca giocattoli in grado di far intrattenere i più piccoli. A prescindere dalla categoria di vostro interesse, su portali come Aliexpress ci sono migliaia di articoli che possono rivelarsi ottimi come idea regalo, ma è proprio a causa dell’alto numero di prodotti che alcuni potrebbero andare in difficoltà, fino ad arrivare al punto di chiudere la pagina e recarsi altrove per acquistare i regali.

Il poco tempo libero accomuna tante persone ed ecco perché abbiamo pensato di venire in contro alle vostre esigenze creando un articolo in cui venissero selezionate solo le migliori idee regalo. Ovviamente la lista prodotti che troverete in calce è soggettiva e tiene conto dei prodotti che noi riteniamo essere più interessanti per questo fine 2021. Ad ogni modo, siamo abbastanza fiduciosi di aver selezionato una serie di articoli che meritano di essere messi sotto l’albero di Natale, articoli capaci di rendere felici bambini e adulti. Come detto, manca poco a Natale, quindi non vogliamo indugiare oltre e vi lasciamo subito alla scoperta di queste 10 idee regalo a meno di 50€.

Stampante portatile Xiaomi Mijia AR

Piccola ma capace di fare grandi cose, questa stampante portatile vi permetterà di stampare le foto che avete appena scattato con il vostro smartphone senza la necessità di collegare fili. Il collegamento infatti avviene tramite bluetooth e la qualità della stampa è tutt’altro che scadente. Un regalo che non passerà inosservato, soprattutto se avete conoscenti che vanno pazzi per la fotografia.

Zaino per notebook

Se siete soliti spostarvi in città con il vostro notebook, uno zaino come questo non può che tornarvi utile. Realizzato completamente in nylon, vanta svariati scomparti sia interni che esterni, tra cui anche uno dedicato allo smartphone. Uno zaino dunque pensato in modo particolare per coloro i quali hanno la necessità di portare con sé numerosi accessori come cavi, powerbank e simili.

Friggitrice ad aria

Una friggitrice ad aria è sicuramente uno dei migliori regali di Natale che potete fare a voi stessi, alla vostra famiglia o ai vostri amici. Il modello da noi selezionato dispone di un cestello da 2,5 litri e dei principali programmi che vi permetteranno di cuocere i tipici alimenti adatti per un elettrodomestico di queste dimensioni. Un regalo bello e anche economico, visto che al momento della nostra scrittura viene proposta a meno di 40€, una cifra davvero irrisoria per una friggitrice ad aria.

Xiaomi Mi TV Stick

Se cercate un’alternativa alla Fire Stick di Amazon o ai numerosi Box Android, la Xiaomi Mi TV Stick è la soluzione perfetta per voi! Questo dispositivo si connette alla porta HDMI del vostro vecchio televisore e farà diventare quest’ultimo una smart TV dotata di Android TV, con tanto di Chromecast e supporto Dolby DTS. La Xiaomi Mi TV Stick potrebbe essere utile anche per i possessori di una smart TV poco performante, in quanto gode di ottime prestazioni e lo spostamento nei vari Menù avverrà in modo fluido, per non parlare poi dell’apertura fulminea delle varie applicazioni.

Xiaomi Redmi Airdots 2

Grazie al periodo natalizio e alle offerte di Aliexpress, potrete acquistare gli ottimi Xiaomi Redmi Airdots 2 per meno di 10€. Si tratta di ottimi auricolari true wireless dotati di microfono di buona qualità, che vi consentiranno di effettuare chiamate chiare e senza ritardi. Il design e i gommini assicurano un ottimo comfort, permettendovi di ascoltare la musica in mobilità anche per lunghi periodi, merito anche dell’autonomia che raggiunge le 12 ore con l’aiuto della custodia di ricarica.

Cuscino elettrico massaggiante

Quante volte sentite il bisogno di un bel massaggio per rilassarvi e diminuire lo stress? Questo cuscino elettrico fa proprio questo, ossia vi aiuterà ad affrontare la giornata lavorativa a testa alta. Può essere usato per rilassare i muscoli della cervicale, della schiena e delle gambe. Non dovrete far altro che metterlo nel punto di vostro interesse e aspettare che il dispositivo alleggerisca il peso dello stress.

Proiettore a luce notturna

Se volete creare un’atmosfera soffusa all’interno della vostra stanza, la soluzione è munirsi di un proiettore a luce notturna e qual è il momento migliore per acquistarne uno se non ora che siamo in pieno periodo natalizio? Inoltre, il modello da noi segnalato si trova attualmente in sconto su Aliexpress, un motivo in più per aggiungerlo al carrello e aspettare che vi arrivi a casa, per poi correre subito ad installarlo. Una volta montato, la lampada di questo proiettore riprodurrà luci a tema spaziale, con stelle e lune che aiuteranno i più piccoli di addormentarsi in assoluto relax.

Sveglia e Radio FM a LED

Sappiamo tutti come a volte sembra davvero impossibile svegliarsi la mattina, quindi perché non aiutarsi con una sveglia digitale che, oltre a suonare nell’ora preimpostata, proietta l’orario sotto al soffitto? Il modello da noi suggerito, infatti, dispone di un piccolo laser di colore rosso, che proietta l’ora in alto, facendo sì che, una volta svegli, abbiate subito lo sguardo rivolto verso l’ora senza guardare la sveglia. Inoltre, questa vanta un bellissimo schermo a LED e potrete usarla anche come specchio.

Xiaomi Mi Band 6

La Xiaomi Mi Band 6 è l’ultima smartband presentata dal noto produttore e dispone di un display touch che copre tutta la superficie del dispositivo. Leggera e con un’ottima autonomia, vi permetterà di impostare oltre 60 temi nel quadrante e di controllare nei minimi dettagli svariate attività sportive. Ovviamente non mancano le più importanti, ma troverete anche sport come danza, basket, boxe e zumba. Un dispositivo funzionale e perfetto da mettere sotto l’albero di Natale.

Borsa a tracolla

Su Aliexpress potete trovare anche questa comoda e semplice borsa a tracolla da uomo, casual e compatta, perfetta per essere utilizzata quotidianamente. Questo prodotto, disponibile in ben 6 colorazioni differenti sulle tinte del nero e del marrone, è pensato per portare con sé il necessario, durante una qualsiasi giornata lavorativa. La borsa è provvista di una tasca interna più grande e di una più piccola, con chiusura lampo, per inserire i propri effetti personali più sensibili, ma non è finita qui! Questo articolo tenta di utilizzare tutto lo spazio a disposizione nel migliore dei modi, per questo possiede anche una piccola tasca, ideata per il proprio smartphone. Al momento della nostra scrittura potete acquistarla a soli 12,81€ contro il prezzo di listino solito di 32,86€!

