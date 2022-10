Due cose che vanno a braccetto sono sicuramente le festività e tutti i fantastici eroi del mondo Disney. Se volete quindi celebrare il prossimo Halloween, o anche il non così remoto Natale, con stile, perché non farlo in compagnia di qualche bel oggetto marchiato Disney? A rendere il tutto più interessante e tale opportunità più fattibile sono infatti le offerte del Disney Shop, che vi permettono di ottenere ben il 20% di sconto su una spesa a partire dagli 80 euro.

Tra gli oggetti in sconto sul Disney Shop possiamo trovare veramente di tutto. A partire dai costumi di Halloween, come per esempio uno bellissimo dedicato a Malefica, fino ad arrivare a una larga selezione di ornamenti da appendere all’albero di Natale e renderlo così a tema Disney, è infatti impossibile non trovare qualcosa di proprio gradimento. Non mancano ovviamente peluche, bambole e gadget dei più svariati tipi, tutti con il 20% di sconto raggiungendo almeno 80 euro nel carrello. Un’occasione, insomma, da non sottovalutare per passare le festività a tema Disney.

Per rimanere sempre aggiornati su quelle che sono le migliori offerte,vi ricordiamo i nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte. In essi troverete informazioni sempre aggiornate sulle migliori offerte in corso sui vari store. Il tutto con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Seguendo comodamente il link qui sotto potrete invece trovare tutta una serie di oggetti Disney a tema Halloween, Natale e non solo che potete ottenere con ben il 20% di sconto.

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!