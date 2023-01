Se siete in cerca di un’offerta per entrare nel mondo delle VPN premium o se, semplicemente, il vostro abbonamento ad uno di questi servizi sta per terminare, e siete in cerca di una buona occasione per sottoscriver un buon abbonamento a patto, ovviamente, che sia da parte di un servizio di comprovata qualità, allora fermatevi qui, perché questa offerta fa sicuramente al caso vostro!

Vi segnaliamo, infatti, quella che è la nuova proposta di Cyberghost VPN, conclamata VPN del settore premium che, proprio in queste ore, si sta proponendo con uno sconto davvero ottimo sul proprio abbonamento, capace di farvi risparmiare fino all’82% sul prezzo della sottoscrizione!

Si tratta indubbiamente di un affare, che dà il suo meglio con la sottoscrizione di un piano di abbonamento da 2 anni, per l’appunto scontato dell’82%, e grazie al quale potrete garantirvi l’utilizzo di questa ottima VPN ad un prezzo mensile che oseremmo definire esiguo, ovvero appena 2,19€ al mese, per un totale di 56,94€ per l’abbonamento complessivo di 2 anni!

Un prezzo ottimo, specie perché, come vi abbiamo detto già in passato, CyberGhost vanta caratteristiche di tutto rispetto, a partire dal numero di serve attivi, ben 7000, disposti in circa 90 paesi in tutto il mondo, ed a cui si aggiunge anche un efficiente sistema di selezione automatica dei server, che vi garantirà sempre la migliore connessione tra quelle disponibili.

In questo modo, potrete dunque navigare in velocità e in sicurezza, ma mantenendo l’anonimato o, magari, potendo così sfruttare i servizi del vostro paese d’origine al di la dei blocchi tipicamente imposti, come succede, ad esempio, per Netflix, il cui abbonamento italiano non permette la visione di contenuti all’estero se non, per l’appunto, tramite VPN.

Tra i pochi a garantire una finestra di rimborso di ben 45 giorni, CyberGhost è, in sintesi, una delle migliori scelte possibile in ambito VPN e, per questo, vi suggeriamo di non lasciarvi sfuggire questa offerta, visitando subito la pagina della promozione, specie considerando che potrebbe concludersi con la fine del mese di agosto.

