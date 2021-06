NEO The World Ends With You: dove acquistarlo al miglior prezzo

Dopo una lunghissima attesa Square Enix ha finalmente deciso di produrre un seguito dell’apprezzatissimo The World Ends With You, opera uscita originariamente per Nintendo DS e poi in versione remastered su Nintendo Switch. NEO The World Ends With You, questo il nome completo del titolo, uscirà sul mercato il prossimo 27 luglio per Nintendo Switch e PS4.

Ancora diverse settimane ci separano quindi da NEO The World Ends With You, con l’attesa che può fortunatamente essere ingannata prenotando il titolo a quello che è il miglior prezzo sul mercato o con le prossime offerte dell’Amazon Prime Day.

A rendere il tutto più interessante è poi il fatto che prenotando NEO The World Ends With You presso alcuni store, come ad esempio GameStop, sarà possibile ottenere un ricco bonus preorder. Il Reaper’s Game DLC, questo il nome completo del pacchetto bonus, contiene una serie di contenuti digitali, ossia la spilla “Salvataggio UFO”, che ripristina lentamente i PF della squadra, i vestiti “Felpa con cappuccio Virupaksa”, che aumentano notevolmente i PF, e, infine, il CD “Twister (NEO Mix)”, che aggiunge una canzone come musica alternativa per il menu principale. Il tutto semplicemente prenotando il titolo: non male, no?

Sarà nostra cura aggiornare questo articolo con tutte le nuove offerte disponibili per il gioco. Nell’attesa NEO The World Ends With You è comunque fin da ora prenotabile a quello che è il miglior prezzo sul mercato.

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!