Il cambio gomme rappresenta un’attività assai importante in questo periodo dell’anno, dato che consente di migliorare innanzitutto la possibilità di migliorare la sicurezza stradale e, in particolar modo, evitare delle sanzioni. Chi non ha la possibilità di acquistare ben quattro gomme e possiede una delle tante miscele estive, può avere delle catene nel baule e in questo articolo vogliamo proporvi un coupon di Yeppon che vi farà risparmiare qualche decina di euro sugli ottimi prodotti della Konig.

Stiamo parlando, innanzitutto, di una promozione incredibile, considerando che quasi tutti i prodotti vantano già degli sconti sul loro prezzo d’acquisto e, con il coupon “KONIG10”, otterrete un extra-sconto del 10% fino a domani 18 dicembre 2022. Inoltre, c’è da sottolineare che in questo weekend Yeppon concede a tutti gli utente un ulteriore 5% di sconto, che può essere cumulato con le altre iniziative appena citate.

Chiaramente, le proposte del portale sono piuttosto variegate e consentono di acquistare prodotti che possono adattarsi a qualsiasi autovettura, dalle utilitarie ai SUV fino ad arrivare ai veicoli commerciali che, in buona sostanza, rappresentano quella buona fetta di vetture più utilizzate in questo periodo dell’anno (basti pensare alla gran mole di veicoli che circolano appunto per il periodo natalizio, tra spostamenti con famiglia oppure per le consegne a domicilio).

In buona sostanza, dunque, è assai consigliato dotarsi di catene per la neve, in modo tale da aumentare la sicurezza stradale e compiere tutti tratti urbani ed extra-urbani in totale tranquillità. Ed è per questo che vi consigliamo di approfittarne subito dirigendovi al seguente indirizzo, per verificare le catene presenti in sconto e la loro compatibilità con le vostre gomme.

