Nier Replicant: ecco dove acquistarlo al miglior prezzo

Il prossimo anno arriverà finalmente sul mercato Nier Replicant, remake del titolo uscito originariamente oltre dieci anni fa che è rimasto impresso nella mente di tutti coloro che ci hanno giocato. Un remake attesissimo, che sbarcherà su PS4, Xbox One e PC il 23 aprile 2021. Nessuna versione next-gen è stata quindi per ora annunciata, ma in ogni caso Nier Replicant sarà giocabile senza problemi anche su PS5 e Xbox Series X|S grazie alla retrocompatibilità delle piattaforme di Sony e Microsoft. Nell’attesa dell’uscita di Nier Replicant è in ogni caso possibile buttarsi avanti fin da ora e prenotare il titolo a quello che è il miglior prezzo sul mercato.

Al momento non sono state rilasciate informazioni per possibili collector’s o limited edition di Nier Replicant per l’Italia; sarà nostra cura aggiornare la pagina con tutte le relative informazioni nel caso in cui esse diventassero disponibili. A rendere il tutto più interessante è invece il fatto che Amazon offra per quest’atteso titolo il preorder al prezzo minimo garantito: nel caso in cui Nier Replicant diminuisse di prezzo da qui al 23 aprile, infatti, Amazon vi farà pagare il prezzo minore raggiunto dal titolo. Un motivo in più, insomma, per prenotare fin da ora l’atteso remake dell’opera di Yoko Taro e ingannare così in parte l’attesa.

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!