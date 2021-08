Ninebot KickScooter Air T15E ad un buon prezzo nelle offerte di Mediaworld!

La nostra rassegna delle migliori promozioni giornaliere comprende già un buon numero di iniziative, come nel caso di Amazon ed eBay, eppure le opportunità di risparmio non sono terminate. In questo articolo, infatti, vi segnaliamo la nuova ed interessante tornata di sconti di Mediaworld, che coinvolge diversi prodotti appartenenti a tantissime sottocategorie del portale, il tutto con sconti che possono raggiungere una percentuale del 50%!

Moltissimi sono i prodotti attualmente in sconto ma, tra le varie offerte disponibili, vi consigliamo di dare uno sguardo al monopattino elettrico Ninebot KickScooter Air T15E. Generalmente venduto al costo di 749,00€, è ora acquistabile a 499,00€ fino allo scoccare della mezzanotte, con la possibilità di riceverlo a casa tramite spedizione veloce oppure ritiro in negozio.

Il monopattino elettrico Ninebot KickScooter Air T15E è un concentrato di innovazione e design. Ideale per i brevi tragitti verso l’ufficio o per la quotidianità di tutti i giorni, grazie alla sua autonomia di 12 km. Tra le sue caratteristiche troviamo anche una struttura completamente ripiegabile, che permette di portarlo in autobus, in metropolitana oppure nel bagagliaio dell’auto.

Il KickScooter Air T15E possiede anche diverse modalità di guida, ciascuna perfetta per ogni stile di guida. La prima, chiamata “Pedonale”, consente un andamento medio che non supererà mai i 6 km/h, mentre con la modalità “Risparmio Energetico” i 10 km/h. Invece, coloro che hanno uno stile più aggressivo, questo monopattino permette di andare ad una velocità massima di 15 km/h con la modalità “Standard” e 20 km/h con la modalità “Sport”. Non manca anche una luce frontale a LED da 2,5W che garantisce un raggio di illuminazione di 10 metri.

Come facilmente intuibile, questo monopattino elettrico rappresenta un ottimo investimento per tutti coloro che vogliono spostarsi nelle città agilmente. Tuttavia, l’offerta non è l’unica presente sul portale di Mediaworld, motivo per cui vi consigliamo di dare uno sguardo all’apposita pagina del portale, cosicché possiate acquistare il dispositivo che meglio si adatti alle vostre esigenze.

