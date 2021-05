Ninebot KickScooter MAX G30 con uno sconto super su Mediaworld!

Comincia una nuova settimana, e con essa arrivano le nuove offerte, a tempo limitato e non, su tantissimi prodotti hi-tech del momento. Vi segnaliamo, infatti, che su Mediaworld impazzano gli sconti giornalieri del “Solo per oggi”, con una vasta selezione di monopattini elettrici, smartphone e notebook a prezzi decisamente vantaggiosi.

La lista degli articoli promozionati, come accennato, è piuttosto variegata e lunga ma, tra le varie offerte, vi consigliamo di dare uno sguardo alla scontistica dedicata al monopattino elettrico Ninebot KickScooter MAX G30 Powered by Segway, disponibile solo per quest’oggi a 682,00 euro anziché 799,00 euro, grazie ad un sontuoso sconto di 117 euro sul prezzo ufficiale di listino. Si tratta di un articolo che rappresenta la migliore scelta per percorrere tantissimi chilometri su strada urbana, ed è dunque ideale per raggiungere il proprio posto di lavoro.

Il monopattino elettrico MAX G30 garantisce inoltre prestazioni di alto livello, grazie al suo motore abbinato ad una batteria da 551 Wh. Grazie ai pneumatici tubeless, questo prodotto promette un maggiore comfort alla guida. Inoltre, possiede un sistema di recupero energetico ecologico che consente appunto di recuperare energia durante la fase frenante, mentre il sistema Smart Battery Management System monitora le prestazioni della batteria in tempo reale.

Ninebot KickScooter MAX G30, infine, vanta un display a colori, che indica tutti gli aspetti più importanti della guida come velocità, livello di batteria, modalità di guida, luce accesa/spenta, connessione Bluetooth e gli inconsueti codici di errore. Insomma, un prodotto del genere è l’ideale per tutti coloro che vogliono spostarsi nelle città.

Ciò detto, senza indugiare ancora oltre, di seguito vi proponiamo la nostra selezione di prodotti, vale a dire i migliori delle offerte “Solo per oggi” di Mediaworld. Tuttavia, vi consigliamo ugualmente di visitare la pagina della promozione al seguente indirizzo, cosicché possiate procacciare la migliore offerte compatibile con le vostre esigenze. Vi ricordiamo anche di seguirci su Telegram, ai nostri quattro canali dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!