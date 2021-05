Nintendo Game & Watch ad un prezzo imperdibile su Amazon!

Dopo avervi proposto quelle che sono le imperdibili offerte Amazon di questa mattinata, vi segnaliamo ora che su Amazon è tornato disponibile un prodotto davvero imperdibile per i fan Nintendo che, per altro, è anche scontato di ben 13€ rispetto agli originali 59,99€ necessari per l’acquisto!

Stiamo ovviamente parlando del Nintendo Game & Watch, articolo celebrativo immesso sul mercato lo scorso anno da Nintendo per festeggiare il 35° anniversario di Super Mario e, sino a qualche tempo fa, addirittura esauritissimo a causa della sua natura molto limitata, tanto da arrivare su molti store con dei gravosi sovrapprezzi, causati dai soliti venditori disonesti.

Ritirato dal mercato proprio negli scorsi mesi, e pertanto già soggetto a cospicui aumenti di prezzo, il Nintendo Game & Watch torna dunque su Amazon non solo venduto e spedito direttamente da Amazon, ma addirittura al prezzo scontato di 46,99€, cosa più unica che rara dopo il ritiro del prodotto da parte di Nintendo!

Riedizione in tutto e per tutto del classico videogame degli anni ’80, Nintendo Game & Watch si propone con un luminoso e colorato display LCD, ma con funzioni del tutto assimilabili a quelle del gioco tascabile originale, tra cui spica “l’ovvia” possibilità di visualizzare l’ora sullo schermo. Oltre a ciò, Nintendo Game & Watch include Super Mario Bros, Super Mario Bros: The Lost Levels, ovvero una raccolta di livelli inediti per il gioco originale, nonché il classico gioco Ball, il primo ad essere mai comparso su Game & Watch, modificato di modo che il personaggio da controllare sia Mario.

Imperdibile chicca per qualsiasi fan della Grande N, il Nintendo Game & Watch è disponibile in quantità limitatissime su Amazon e, già al momento della pubblicazione di questa news, ci siamo resi conto che i pezzi disponibili sono ulteriormente diminuiti! Dunque, senza indugiare oltre, vi invitiamo caldamente ad accaparrarsene uno, specie considerando che – come detto in apertura – questo specifico gadget Nintendo è ormai definitivamente fuori produzione da parte della casa madre!

Ciò detto, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che qualora siate a caccia di offerte o coupon sconto, non c’è davvero posto migliore dei nostri canali Telegram, rispettivamente dedicati a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!