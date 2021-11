Nintendo Game & Watch di Zelda: un pezzo da collezione in sconto su Amazon!

Appassionati di gaming, adunata! Vi segnaliamo, infatti, che su Amazon è disponibile un’offerta che, per quanto contenuta, farà certamente la gioia dei numerosi collezionisti presenti tra i nostri lettori!

Vi segnaliamo infatti che, su Amazon, è disponibile a prezzo scontato il preorder dell’atteso (e bellissimo) Nintendo Game & Watch dedicato a The Legend of Zelda! Un prodotto celebrativo, per la precisione il secondo di questa tipologia, che verrà immesso sul mercato da Nintendo il prossimo 12 novembre, come parte del 35° anniversario del popolarissimo brand.

Il prezzo? Parliamo di soli 49,99€, con un risparmio di 10 euro netti rispetto agli originali 59,99€! Un affare, per un prodotto che, come il suo predecessore dedicato a Super Mario, entrerà dicerto nelle grazie dei numerosissimi collezionisti della Grande N!

Annunciato nel giugno di quest’anno, il Nintendo Game & Watch dedicato di The Legend of Zelda è im prodotto compatto e piacevole, creato seguendo quello che è il design dei Game e Watch originali: prodotti che hanno fatto la storia della casa di Kyoto e che, negli anni, sono diventati oggetto di un avido (e profittevole) collezionismo.

Essenziale nel suo design classico, che riprende appieno le linee dei Game & Watch delle origini, il Nintendo Game & Watch di The Legend of Zelda include al suo interno ben tre giochi classici della serie di Zelda, distinguendosi, dunque, da quello di Super Mario, offrendosi con una proposta ludica decisamente più appagante e apprezzabile.

I titoli inclusi sono infatti The Legend of Zelda, nella sua versione per NES, Link’s Adventure, e lo splendido The Legend of Zelda: Link’s Awakening nell’originale versione per Game Boy, a cui si aggiunge il classico gioco Game & Watch con protagonista Link. Stiamo quindi parlando di 3 pietre miliari del gaming, più un quarto giochino di accompagnamento, tutte perfettamente riproposte e godibili nei colori originali delle piattaforme di riferimento!

A ciò, ovviamente, si uniscono le funzioni da orologio e timer tipiche dei prodotti “Game & Watch”, con la differenza che qui si tratta di versioni “giocabili” che vi permetteranno persino un minimo di interazione. Insomma, stiamo parlando di un prodotto da collezione di assoluto pregio che, ne siamo certi, diverrà presto feticcio di un avido collezionismo, e che varrebbe quindi la pena acquistare subito, specie se a prezzo scontato!

In sconto com’è di 10 euro, e con una spedizione che arriverà prontamente a casa vostra per il giorno d’uscita, il Game & Watch di The Legend of Zelda è un articolo che non dovreste assolutamente lasciarvi scappare e che, volendo, potreste persino acquistare in anticipo per l’ormai vicinissimo periodo di Natale!

Un affare a meno di 50 euro che, come ormai saprete, è comunque solo una delle numerose proposte scontate messe a disposizione da Amazon

