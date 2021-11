Nintendo Switch Bundle Deluxe con Mario Kart 8 e 3 mesi di abbonamento Switch Online a meno di 300 euro!

Avete sempre voluto acquistare Nintendo Switch ma non ne avete mai avuto l’occasione? A venire in vostro soccorso è allora il Black Friday 2021, con Amazon che propone il Nintendo Switch Bundle Deluxe, contenente oltre all’ambita console anche l’ottimo Mario Kart 8 e ben 3 mesi di Nintendo Switch Online, a meno di 300 euro con uno sconto del 18%, ossia di quasi 70 euro.

Con questo super bundle potrete quindi immergervi fin da subito all’interno del mondo Nintendo, visto che oltre la console, che ricordiamo essere la Switch base e non la Lite o la OLED, sono compresi anche uno dei giochi più apprezzati della piattaforma e tre mesi per giocare online senza limiti. Il tutto a meno di 300 euro, non male vero?

Volete aggiungere anche qualche altro gioco? Nel nostro articolo dedicato potete trovare comodamente tutti i migliori videogiochi in offerta per il Black Friday 2021!

