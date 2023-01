Se siete alla ricerca di una console con cui divertirvi ovunque, quando e con chi volete, la Nintendo Switch è senza ombra di dubbio la più adatta per queste esigenze, anche per chi vuole fare a meno di connetterla a una delle migliori smart TV del 2023. Una console portatile che non ha bisogno di presentazioni, e se stavate pensando di acquistarla, questo è il momento giusto per farlo!

Vi informiamo infatti che, tramite il conveniente coupon “CASA23” di eBay, potete acquistare la console a soli 245,70€, un prezzo inferiore rispetto al solito, che si aggiornerà dopo aver applicato il codice sconto al momento del checkout. Un’occasione che non capita tutti i giorni e, per questo, irrinunciabile da chi cerca un sistema di gioco versatile, che permetta di giocare a una vasta gamma di titoli acclamati dalla critica in mobilità o comodamente a casa.

Non è il modello OLED ma poco importa, dato che Nintendo Switch dispone della stessa potenza di elaborazione del modello più costoso e permette di giocare agli stessi titoli esclusivi Nintendo e, soprattutto, di risparmiare cifre importanti al momento dell’acquisto, a maggior ragione ora che potete usufruire di uno sconto extra del 10%. Inoltre, offre esattamente le stesse funzionalità della versione OLED ed è compatibile con gli stessi controller Nintendo Switch.

Una console bella, divertente, versatile, e dotata di un parco titoli eccelso, con all’attivo moltissimi giochi che possono fregiarsi dell’acclamazione sia del pubblico che della critica, con esperienze ludiche adatte a ogni tipo di giocatore, dai più piccoli ai più smaliziati. Una console che ha senso dunque, soprattutto per chi preferisce la versatilità alla potenza bruta, a differenza di quanto fanno le proposte di Sony e Microsoft, progettate per un solo tipo di utilizzo.

Come non citare poi i controller Joy-Con, che permettono fino a 8 giocatori di giocare insieme su una sola console, caratteristica che rende la Switch perfetta anche per le feste e per i giochi in famiglia. Non mancano poi titoli ottimizzati per sfruttare appieno le caratteristiche del controller Joy-Con, come The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Super Mario Odyssey e Splatoon, garantendo un’esperienza di gioco unica e avvincente.

Ciò detto, non ci resta che suggerirvi di vistare subito la pagina che eBay sta riservando all’offerta, con l’invito a provvedere subito all’acquisto, prima che il codice sconto scada o che, peggio, il prodotto vada del tutto esaurito!

