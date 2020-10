Nintendo Switch Edizione Speciale Fortnite: ecco dove acquistarla al miglior prezzo

Passano gli anni ma Fortnite resta sempre uno dei titoli più giocati e apprezzati all’interno del panorama videoludico. Visto proprio il gran successo dell’opera di Epic Games, non stupisce quindi come Nintendo abbia recentemente svelato un’edizione speciale di Nintendo Switch dedicata proprio a Fortnite. Non un semplice bundle contenente qualche codice, bensì proprio un modello con un design unico ed esclusivo, basato proprio sul celeberrimo battle royale di Epic Games. Un’edizione decisamente bella da vedere, che arriverà sul mercato il prossimo 30 ottobre ma che potete fin da ora acquistare a quello che è il miglior prezzo sul mercato.

Prenotando la console presso alcuni rivenditori, come ad esempio Amazon, sarà inoltre possibile usufruire della prenotazione al prezzo minimo garantito: acquistando ora Nintendo Switch in edizione speciale di Fortnite pagheremo quindi solo quello che sarà il prezzo minore toccato dalla console da qui alla sua data di lancio. Ecco invece quello che è il contenuto dell’attesa Nintendo Switch Edizione Speciale Fortnite, che ricordiamo potete trovare a questo indirizzo al miglior prezzo sul mercato:

Una console Nintendo Switch con un nuovo design dedicato a Fortnite

Esclusivi Joy-Con giallo e Joy-Con blu

Dock Station per Nintendo Switch con un design esclusivo

Il gioco Fortnite pre-installato sulla console

Un Codice download per il Pacchetto Wildcat e ben 2000 V-Bucks

Vi ricordiamo infine che per giocare a Fortnite online, a differenza di molti altri titoli presenti sulla piattaforma di gioco Nintendo, non sarà necessario possedere un abbonamento attivo a Nintendo Switch Online.

