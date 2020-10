Nintendo Switch in sconto a meno di 300€ su eBay!

Dopo avervi proposto le ottime offerte del giorno di eBay, vi segnaliamo che sul portale è disponibile ad un ottimo prezzo la sempre apprezzata Nintendo Switch, in particolare parliamo della versione più recente della console (la versione 2) , con i joy-con disponibili nei colori blu e rosso. Il prezzo? Soli 289,90€, con uno sconto di circa 60€ rispetto agli originali 349,99€, per quello che è un affare da non lasciarsi scappare, specie considerando quanto raramente questa specifica versione sia oggetto di sconti.

Come saprete, infatti, è la versione portatile della console, ovvero Nintendo Switch Lite, a subire più di frequente dei generosi tagli di prezzo mentre la Switch in versione casalinga, adatta quindi sia alla tv che al gioco portatile, è in sconto solo molto raramente, e comunque con oscillazioni minime del prezzo originale.

Grazie a questa promozione, dunque, potrete finalmente portarvi a casa la straordinaria macchina Nintendo, grazie alla quale potrete finalmente saggiare le bellezze di alcuni titoli diventati già icone generazionali, come il bellissimo The Legend of Zelda: Breath of the Wild, unanimamente considerato un capolavoro, ed ancora oggi tra i titoli più venduti della piattaforma.

Stratificato e sfaccettato, The Legend of Zelda: Breath of the Wild di propone con un gameplay che permette al giocatore di affrontare il titolo con una libertà assoluta e, per certi versi, unica nel panorama dei titoli open world. Un titolo davvero incredibile che, in ogni caso, è solo la punta di diamante di una libreria eccellente di titoli Switch, da oggi non più preclusa per voi grazie alla promozione eBay che – lo ricordiamo – sarà disponibile solo su di una quantità molto limitata di pezzi, motivo per cui vi suggeriamo caldamente di effettuare subito il vostro acquisto, fintanto che il prezzo proposto sarà quello di soli 289,90€.

