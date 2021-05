Nintendo Switch Lite disponibile ad un prezzo imperdibile su eBay!

Mentre su Amazon proseguono senza sosta le imperdibili offerte della Gaming Week, vi segnaliamo che anche eBay sembrerebbe aver spostato la sua attenzione verso il mondo del gaming, almeno a giudicare da quelle che sono le proposte che lo store ha messo in piedi per questa sua mattinata di offerte. A svettare su tutte, infatti, c’è l’ottima promozione relativa a Nintendo Switch Lite, che su eBay è disponibile al prezzo più basso mai raggiunto (anche su Amazon!), ovvero di appena 179,99€!

Non crediamo ci sia troppo bisogno di ribadirlo, ma si tratta di un’offerta davvero eccezionale, specie considerando che con Nintendo Switch Lite vi porterete a casa una console che ha le medesime performance e prestazioni della versione “classica” di Nintendo Switch, seppur ad un prezzo che si attesta più o meno attorno alle metà della versione casalinga.

Nintendo Switch Lite è dunque un compromesso ideale per chiunque voglia giocare ai titoli Nintendo comodamente e ad un prezzo basso, premesso che occorre tenere conto di quelle che sono le differenze fondamentali che distinguono la console dalla versione domestica, ovvero: l’impossibilità di staccare i pad laterali dalla console (i cosiddetti Joy-Con) e l’impossibilità di collegare la console alla tv, essendo pensata esclusivamente per il gioco portatile.

Per il resto, si tratta di una Nintendo Switch a tutti gli effetti, ed è dunque la scelta ideale per godersi titoli eccezionali come Super Mario 3D All Stars, Hyrule Warriors: L’era della calamità o quel capolavoro assoluto che è stato The Legend Of Zelda: Breath of the Wild.

Venduta al prezzo di 179,99€, Nintendo Switch Lite è insomma la console ideale per divertirsi senza spendere troppo e, dunque perché non approfittarne? Anzi, meglio affrettarsi perché, come da consuetudine per questa tipologia di offerte, è plausibile che non si arrivi a fine giornata con la console ancora a questo prezzo!

