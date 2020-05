Nintendo Switch Lite: prezzo d’occasione su eBay!

Vi segnaliamo che su eBay è disponibile ad un ottimo prezzo la versione in grigio della divertente e amatissima versione “Lite” di Nintendo Switch, tornata in sconto dopo molti mesi in cui la console è stata a prezzo pressoché pieno su praticamente tutti i portali disponibili online, con oscillazioni nell’ordine dei pochi Euro.

Generalmente venduta a 239,00€, e più di recente vista intorno ai 200 euro su Amazon, Switch Lite è in offerta su eBay all’ottimo prezzo di soli 189,00€! Non il prezzo più basso di sempre, ma comunque un’occasione ottima per recuperare la console Nintendo, versatile e accattivante, perfetta per giocare sul divano come a letto.

Arrivata sul mercato alla fine dello scorso anno, Nintendo Switch Lite offre le medesime performance e prestazioni della versione “classica” di Nintendo Switch, con due sole differenze fondamentali: l’impossibilità di staccare i pad laterali dalla console e l’impossibilità di collegare la console alla tv, essendo Switch Lite una console pensata esclusivamente per il gioco portatile. Si tratta comunque di una Nintendo Switch a tutti gli effetti, con cui è possibile giocare senza limitazioni ad ogni titolo per Switch con in più la motivante di un prezzo molto più economico rispetto alla versione classica, ancora oggi venduta senza sconti attorno ai 390€!

Insomma, qualora vogliate entrare nel mondo Nintendo, Switch Lite è un’ottima occasione per farlo ad un prezzo più che abbordabile, specie approfittando di questa ottima promozione eBay che, come detto, per appena 189,00€ vi permetterà di portarvi a casa una console con tutti i crismi!

» Clicca qui per acquistare Nintendo Switch Lite «

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!