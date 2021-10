Nintendo Switch mai così economica online! Acquistala su eBay!

Dopo avervi proposto quelle che sono le offerte eBay per la giornata di oggi, torniamo ora a parlare del portale, segnalandovi un prezzo davvero molto conveniente per la sempre ottima Nintendo Switch che, al momento, è in vendita su eBay al prezzo di appena 267,95€, contro i 329,99€ del prezzo originale! Stiamo parlando di un risparmio di circa 60 euro, in quello che è attualmente il prezzo più basso della rete!

Certo, qualcuno potrà obiettare che con l’arrivo ormai imminente di Switch OLED, sia superfluo acquistare l’edizione “standard” della console Nintendo, tuttavia val la pena sottolineare che, se si omette lo schermo OLED, e la presenza di una porta ethernet sulla station, le due console sono praticamente identiche in termini di performance, con Switch OLED che, oltre ad essere esauritissima, e viene venduta a 349,99€, con uno smacco di poco più di 80 euro rispetto al prezzo attualmente proposto da eBay!

Insomma, qualora non vi importasse nulla di avere per le mani, ed a tutti i costi, l’ultimo modello arrivato sul mercato, questa offerta relativa a Nintendo Switch potrebbe offrirvi l’occasione di entrare nel mondo Nintendo ad un prezzo davvero vantaggioso!

Per meno di 270 euro, dunque, avrete l’occasione di munirvi di una console versatile ed amatissima, che negli ultimi anni ha sfornato titoli di altissimo livello, e che sono giocabili in esclusiva sulla piattaforma. Uscite magnifiche, come il bellissimo The Legend of Zelda: Breath of the Wild, unanimamente considerato un capolavoro, ed ancora oggi tra i titoli più venduti della piattaforma, o Super Smash Bros. Ultimate, ultimo capitolo del picchiaduro che riunisce in un unico titolo tutti i più famosi personaggi Nintendo, e non solo!

Largo poi, il prossimo anno, all’attesissimo Bayonetta 3, un gioco che si preannuncia già come un must have per qualsiasi fan Nintendo, e che arriverà su console Nintendo dopo oltre 6 anni di attesa dal secondo capitolo che, come ricorderete, era originariamente uscito su Wii U, per poi essere convertito anche per Nintendo Switch.

Insomma, acquistando Nintendo Switch avrete a disposizione un catalogo di titoli davvero immenso da recuperare, ed il fatto di poter acquistare la console a men di 270 euro non è che un ulteriore incentivo a dissipare ogni dubbio, e ad entrare nel ricchissimo mondo Nintendo, ben chiaro che quella relativa a Nintendo Switch è solo una delle tante offerte eBay di oggi, e per questo vi suggeriamo caldamente di correre a dare un’occhiata anche all’intera proposta di articoli in promozione, così da non perdervi nessuna delle straordinarie occasioni in sconto.

Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che qualora desideriate ricevere le notifiche con le offerte più vantaggiose, non esiste miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping e buon divertimento!

