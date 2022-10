Finalmente è nuovamente disponibile la meravigliosa Nintendo Switch OLED Edizione Speciale Splatoon 3, la console perfetta per gli appassionati del titolo sviluppato dal brand nipponic. Al momento, ma solamente per pochissimo tempo, è disponibile su eBay al prezzo di 359,90€. Un’occasione davvero imperdibile, dato che si tratta di un modello molto difficile da trovare in vendita, caratterizzato da una colorazione eccezionale sui toni del blu, del verde e del viola. In già, la trama sulla console, realizzata conmacchie di vernice e calamarini è un vero tocco tocco di classe.

Inoltre, si tratta della performante versione OLED, l’ultima aggiunta alla famiglia Nintendo Switch! Proprio per questo, trattandosi di un edizione speciale con uno stile unico e caratteristiche davvero interessanti, vi consigliamo di completare il vostro acquisto prima che le unità a vostra disposizione terminino.

Il modello in questione, oltre a essere perfettamente ispirato a Splatoon 3, sfrutta anche un vibrante schermo OLED da 7 pollici con colori super nitidi e brillanti. Non meno importante, gode di un ampio stand regolabile per la comoda modalità da tavolo, una nuova base con porta LAN cablata per l’uso in modalità TV e ben 64 GB di memoria interna.

Inoltre potrete decidere quale delle 3 modalità di gioco utilizzare, in base alle vostre specifiche esigenze. In primis, la versione TV ideale per riunire amici e familiari, la modalità da tavolo con lo schermo della console da utilizzare anche per due giocatori grazie allo stand integrato e versione portatile per giocare dovunque voi siate.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare anche la pagina eBay dedicata agli ulteriori sconti disponibili, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto. Quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell’esaurimento del prodotto.

