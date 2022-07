Se siete alla ricerca di una nuova console per giocare ma, come molti, il continuo shortage di componenti causato dal COVID vi sta ancora mettendo i bastoni tra le ruote, allora sarete felici di sapere che, in rete, pare essersi aperto uno spiraglio di luce, almeno per quanto riguarda la giornata di oggi!

Dopo il ritorno di Xbox Series X da Unieuro, infatti, vi segnaliamo ora che su Amazon è tornata disponibile anche la ricercatissima nuova versione di Nintendo Switch, ovvero Switch OLED, disponibile sullo store senza alcun sovrapprezzo, ed anzi venduta anche nella sua rarissima variante con colorazione Blu/Rosso!

Si tratta, indubbiamente, di un’ottima occasione, specie perché ci troviamo ormai ai margini dell’estate e delle vacanze, ovvero in un periodo in cui una console come Nintendo Switch, che può essere portata con sé e non necessita per forza della TV per essere giocata, può fare davvero comodo!

Il prezzo? Quello originale imposto da Nintendo di 349,99€, con la certezza che la console durerà davvero molto poco sulle pagine del portale, vista la scarsa reperibilità, ed il numero certamente risicato di pezzi disponibili!

Ma ha senso acquistarla? A nostro giudizio certamente sì, specie se non avete mai avuto una console Nintendo in precedenza, anche perché Switch OLED si propone in continuità rispetto al modello originale, senza modificare troppo l’hardware, e senza creare alcuna divisione sul mercato interno di Nintendo. Switch e Switch OLED, in sostanza, sono la stessa console, ma la seconda si propone con un form factor un po’ più grande, e con un ottimo e luminosissimo schermo OLED da 7″, che ha considerevolmente ampliato la diagonale di visione.

Per il resto, siamo dinanzi al ben noto ed affidabile hardware Switch che, al netto di dimensioni compatte, riesce a garantire un’esperienza di utilizzo eccelsa, restando compatibile con l’intera libreria di titoli della precedente generazione di Switch.

Difficilissima da reperire, e spesso pesantemente sovrapprezzata, Switch OLED è ora tornata su Amazon al suo prezzo originale, anche se è certo che i pezzi disponibili termineranno con grande rapidità e, per questo vi suggeriamo di non attendere troppo e di completare subito il vostro acquisto, visitando immediatamente quella che è la pagina Amazon dedicata al prodotto!

