No More Heroes 3: dove acquistarlo al miglior prezzo

Siete pronti a una delle avventure più folli di quest’estate? Bene, perché il prossimo 27 agosto arriverà finalmente sul mercato No More Heroes 3, ultimo attesissimo episodio della saga nata dalla mente di Suda 51. Un’opera che si prospetta già da ora a dir poco sopra le righe e che è fortunatamente fin da subito prenotabile a quello che è il miglior prezzo sul mercato.

In questo terzo capitolo, Travis Touchdown torna a Santa Destroy dopo dieci anni di assenza. Al suo ritorno trova un’enorme metropoli su un’isola artificiale che galleggia nel mare e un misterioso oggetto volante sospeso proprio sopra di essa. Un setting chiaramente fuori di testa, come da buona tradizione Suda 51, e che è già riuscito a convincere e ammaliare i fan della serie. Le carte in tavola per un ottimo titolo, insomma, ci sono decisamente tutte.

Insomma, al 27 agosto mancano purtroppo ancora diverse settimane, ma No More Heroes 3 può fortunatamente già da ora essere prenotato a un ottimo prezzo. Un buon modo per ingannare l’attesa che ancora ci separa dal titolo, no?

Sarà nostra cura aggiornare questo articolo con nuove informazioni appena saranno rese disponibili, oltre che ovviamente anche con ulteriori offerte per il preorder del gioco. No More Heroes 3 è in ogni caso fin da ora prenotabile a quello che è il miglior prezzo sul mercato.

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!