Nokia 6.2, meno di 200 euro per uno smartphone con 4 GB di RAM e Android 10 ready!

Nokia 6.2 in offerta a 199,90 euro su Amazon. Un’occasione ghiotta per portarsi a casa, a una cifra contenuta, uno smartphone con 4 Gigabyte di RAM, tripla fotocamera posteriore, 64 Gigabyte di memoria e un ampio schermo da 6,3 pollici, addirittura compatibile con lo standard HDR10 (potrete vedere Netflix e Prime Video alla massima qualità). Tutto questo, condito dalla presenza di Android 10 che, come da tradizione per l’azienda, è stato integrato in versione quasi stock e arriverà sotto forma di aggiornamento nelle prossime settimane.

Insomma, difficile fare meglio sotto i 200 euro. Anche perché il Nokia 6.2 è comunque basato sul processore Snapdragon 636 di Qualcomm, in grado di offrire ottime prestazioni per la stragrande maggioranza delle operazioni. Molto interessante anche la presenza della Radio FM, valore aggiunto di un comparto connettività decisamente completo: Bluetooth 5.0 (dunque, nessun problema con gli auricolari true wireless), Wi-Fi ac dual-band, NFC, GPS A-GLONASS Galileo e persino il supporto Dual-SIM.

L’offerta di Amazon

Importante, inoltre, sottolineare un aspetto. La descrizione presente su Amazon riporta la dicitura “Android 9”, ma lo smartphone è già pronto a ricevere Android 10, che arriverà sotto forma di update OTA. Da questo punto di vista, Nokia ci ha abituati molto bene, essendo l’azienda che riesce a gestire la questione del supporto software nel tempo nel miglior modo possibile, con smartphone anche parecchio datati che ricevono le ultime major release del robottino verde.

Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti vi ricordiamo che, qualora siate a caccia di offerte e di coupon sconto, non c’è davvero posto migliore dei nostri canali Telegram relativi alle offerte! I canali Telegram sono quattro, e sono rispettivamente dedicati a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

» Clicca qui per acquistare Nokia 6.2 a 199 euro «

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!