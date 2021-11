Non crederai al prezzo di questa Webcam! È altissimo, ma per fortuna è in sconto su Amazon!

In attesa del Black Friday che partirà del 26 di novembre, Amazon ci delizia con degli sconti fenomenali non solo su prodotti di fascia medio/alta ma anche su articoli particolarmente pregiati come la Webcam Logitech MeetUp, una videocamera dal prezzo altissimo ma capace di offrire una risoluzione in 4K e Amazon l’ha scontata del 46%, un’offerta pazzesca per questo Early Black Friday!

La Logitech MeeUp, specificatamente progettata per un uso professionale, per videoconferenze importanti e di altissima qualità, costa (a prezzo pieno) la bellezza di 1.119,00€ ma al momento potete trovarla a 599,92€, una cifra che seppur alta sfiora la metà del prezzo di partenza, e non dimenticate che parliamo di un prodotto ben oltre quello che è il livello dei top di gamma del mercato!

Entrando nel dettaglio della succosa offerta Amazon, osservando tutte le specifiche della Webcam MeetUp firmata Logitech: si tratta di una videocamera per videoconferenza con grandangolo di 120º e ottica da 4K, progettata principalmente per sale e studi di piccoli o grandi dimensioni, di conseguenza consente di inquadrare facilmente tutti i partecipanti. Potrete scegliere tra molteplici risoluzioni, tra cui 4K (Ultra HD), 1080p (Full HD) e 720p (HD) in base alle vostre necessità e anche secondo il monitor che avrete in uso. La Webcam MeetUp gode di un tecnologia avanzata Logitech che garantisce sempre un’alta qualità video, mantenendo il massimo della fluidità e della nitidezza dell’immagine ripresa.

Anche il versante audio vale il proprio prezzo: ci sono ben 3 microfoni laterali omnidirezionali e l’audio integrato è ottimizzato per l’acustica nelle sale di dimensioni ridotte in modo tale da garantire facilmente delle ottime prestazioni durante la presentazione. In aggiunta sono integrate le funzionalità di eliminazione del rumore e la certificazione Microsoft Cortana che garantisce un’ottima precisione nei comandi vocali legati a Windows 10.

Benché non si tratti di un prodotto per tutte le tasche, Logitech MeetUp è una proposta pregiata e di altissima qualità, pensata per una necessità professionale specifica e molto mirata, Amazon ha reso più accessibile questa spesa, ma oltre a questo ci sono molti prodotti validi e interessanti: vi rimandiamo al link Amazon per questi giorni di Early Black Friday.

