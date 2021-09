Non crederai al prezzo di questi notebook gaming MSI!

Odore di Black Friday nell’aria? È ancora presto, ma grazie alle tornate di offerte di Amazon sarà possibile già da ora beneficiare di enormi tagli di prezzo, in particolare su alcuni notebook da gaming MSI. Il risparmio su quest’ultimi, infatti, è così elevato al punto che sarà molto difficile assistere ad una simile tornata di offerte, almeno non prima del prossimo Black Friday e, comunque, non vi è la certezza che ad essere in sconto saranno le soluzioni oggetto di questa iniziativa.

Diverse le macchine da gaming che non dovreste lasciarvi sfuggire, soprattutto quella relativa al MSI GE66 Raider 10UE-207IT, il cui risparmio ammonta a ben 550€! Si tratta di un notebook estremamente potente, come lo dimostrano i componenti come il processore Intel Core i7-10870H, i 16GB di RAM DDR4 e la scheda video Nvidia RTX 3060, per non parlare poi dello schermo IPS che vanta una frequenza di aggiornamento di 300Hz, tra le più alte in assoluto e forse persino non sfruttabile dall’occhio umano.

Essendo il notebook MSI GE66 Raider 10UE-207IT progettato per il gaming, non poteva essere sprovvisto di LED RGB che, in questo caso, coprono l’intera parte frontale, oltre ovviamente ogni singolo tasto della tastiera, lasciando ai lati lo spazio per la connettività. Dal momento che il notebook dispone di numerose porte HDMI e non solo, una parte della connettività la si trova anche nella zona posteriore della scocca, dove sono presenti inoltre 2 grossi sfoghi d’aria per il sistema di raffreddamento che, come saprete, su soluzioni come queste deve essere potente ed efficiente.

Nonostante ci sia poco spazio per implementare un grande sensore, il MSI GE66 Raider 10UE-207IT dispone di un’ottima webcam, in grado di registrare le vostre sessioni di gioco a 1080p ad una qualità che vi eviterà il fastidio, e la spesa, di dover procurarvi una soluzione esterna. Di solito, un notebook da gaming non brilla lato autonomia, ma MSI ha integrato in questa soluzione una batteria da 99,9Wh, che è la capacità massima consentita sui voli di linea, e ciò dovrebbe essere sufficiente per immaginare quanto sia lunga l’autonomia di questo concentrato di tecnologia. A questo si aggiungono poi le linee aggressive che, abbinate al profilo obliquo, donano a questo notebook un look esclusivo.

Insomma, un notebook che vi permetterà di giocare alla massima risoluzione, il cui unico punto debole potrebbe risiedere nel fatto che, al momento della nostra scrittura, ne è rimasto solo 1 disponibile su Amazon. Ad ogni modo, sulla pagina ufficiale della promozione ci sono soluzioni che possono tranquillamente rivelarsi come un’ottima alternativa al MSI GE66 Raider 10UE-207IT. Come al solito, prima di passare altrove vi ricordiamo di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

