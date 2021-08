Non lasciatevi sfuggire questo aspirapolvere robot ECOVACS al prezzo più basso di sempre!

Dopo avervi segnalato le ottime Fire TV Stick, che si trovano in sconto su Amazon, rimaniamo a tema sconti perché sul colosso dell’e-commerce c’è un’altra offerta che riteniamo imperdibile, non solo perché si tratta del prezzo più basso di sempre, ma anche perché parliamo di un prodotto valido, in grado di mantenere pulita la vostra casa senza particolari sforzi. Parliamo del robot aspirapolvere Ecovacs Deebot 605, un modello ottimo che, solo per oggi, potrete acquistare a soli 169,98€, una cifra irrisoria per un prodotto di questa categoria.

Come saprete, le faccende domestiche possono rivelarsi molto faticose, soprattutto nel periodo estivo, ed ecco perché affidarsi ad un robot aspirapolvere potrebbe rivelarsi una scelta saggia. Sul mercato ci sono diverse soluzioni smart ma, come anticipato, l’Ecovacs Deebot 605 è uno dei modelli più consigliati, merito anche del suo ottimo rapporto qualità/prezzo. A meno di 200€, infatti, è difficile trovare una soluzione in grado di pulire come questo specifico modello che, oltre ad aspirare, è studiato anche per lavare.

Nonostante si tratti di un prodotto entry level, la tecnologia implementata in Ecovacs Deebot 605 è piuttosto avanzata. Tra le caratteristiche più importanti troviamo la possibilità di mappare l’intero appartamento, con tutti i vantaggi che ne derivano, come quello di poter assegnare al robot aspirapolvere solo determinate stanze dove pulire, risparmiando tempo e autonomia. A tal proposito, l’autonomia di Ecovacs Deebot 605 è ottima, dal momento che sarà in grado di funzionare ininterrottamente per quasi 2 ore.

Per quanto riguarda la modalità di pulizia, questo modello esegue un movimento sistematico a zig-zag, perfetto per evitare di ripetere aree già pulite o dimenticarne altre. Il tutto comunque potrà essere controllato tramite l’app ufficiale, scaricabile sui vostri dispositivi mobile, oppure tramite Alexa. Insomma, un robot aspirapolvere dalle grandi capacità che, a questo prezzo, dovrebbe invogliare all’acquisto chiunque non abbia ancora provato uno di questi dispositivi smart.

Vi ricordiamo che questa offerta scadrà tra poche ore, quindi non indugiate troppo e visitate subito la pagina del prodotto in modo da scoprire altri dettagli in merito alle sue funzionalità. Ciò detto, se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

