Non perdere questo sconto di 800€ sulla smart Tv Sony Bravia OLED A8!

Se siete alla ricerca di una smart TV con tutti i crismi e, al contempo, vi andrebbe di risparmiare un bel po’ sull’acquisto, allora non potete lasciarvi scappare la proposta di Amazon per ciò che concerne la straordinaria smart TV Sony Bravia A8 da 65″, con risoluzione 4K e un brillante e maestoso pannello OLED! Il perché è presto detto: il portale sta proponendo su questo modello di punta del produttore nipponico uno sconto di ben 800 euro! Un affare, che abbassa il prezzo di vendita originale da 2.599,00€ ad un più abbordabile 1.799,00€, scendendo così al di sotto della soglia psicologica dei 2000 euro il che, considerato tutto, non è affatto poco.

Immessa sul mercato da circa un anno, la Sony Bravia A8 è una smart TV dal design minimale, con una cornice ultrasottile ed uno spessore davvero minimo. Il pannello OLED da 65″, in sostanza, copre praticamente l’intera superficie della TV, che si presenta come una vera e propria finestra digitale sul mondo dell’intrattenimento.

Dotata di alcune delle migliori tecnologie Sony, la Bravia A8 non solo consta, come detto, di un pannello OLED dai colori realistici e dai neri avvolgenti e profondi, ma integra, ad esempio, un sensore di un sensore di luminosità , che ottimizza l’emissione di luce da parte dei pixel dello schermo, adattando così la luminosità in base alla luce presente nella stanza, un po’ come accade per gli schermi dei moderni smartphone.

A ciò, si aggiunge la tecnologia Dolby Atmos che, in combutta con quella Acoustic Surface Audio sviluppata da Sony, permette una diffusione del suono direttamente dal retro dello schermo, facendo sì che il suono segua effettivamente l’azione delle immagini, creando un’esperienza più immersiva e coinvolgente, a prescindere dal contenuto.

La TV, inoltre, è ottimizzata per la visione di eventi sportivi e videogame, e grazie alla tecnologia X-Motion Clarity, garantisce la massima fluidità delle scene, per un’esperienza visiva davvero senza pari, ed al passo con quella che è la bellezza e la definizione dei più moderni videogiochi su console. Come se non bastasse, infine, la Bravia A8 integra Android TV, permettendovi la visione immediata di tantissimi contenuti in streaming, grazie alle numerose app disponibili su Play Store. Infine, Sony Bravia A8 è persino compatibile con gli assistenti vocali Google e Alexa, il che rende questa bellissima smart TV OLED, un acquisto davvero eccezionale per chiunque abbia a cuore lo sviluppo di un ambiente domestico all’insegna della domotica.

Insomma, stiamo parlando di una smart TV davvero eccezionale, ed il bello è che essa è solo la punta di diamante di quella che è una tornata promozionale che Amazon sta dedicando al mondo delle smart TV ed in cui, ovviamente, ci sono anche molti dispositivi di dimensioni più piccoli, e con prezzi ben al di sotto dei 1000 euro. Per questo il nostro consiglio è quello non solo di consultare la nostra selezione di articoli consigliati, ma anche di dare un’occhiata alla pagina nuova pagina Amazon dedicata alle offerte sulle smart TV, così che possiate rintracciare da voi l’offerta che più si addice alle vostre esigenze.

Prima di lasciarvi ai vostri acquisti, tuttavia, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

