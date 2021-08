Non perderti gli iPad Pro 11 a questi prezzi su Mediaworld

Dopo l’intensa giornata di ieri, siamo sicuri che non vedete l’ora di scoprire le offerte di Amazon Gaming Week che ancora non abbiamo avuto modo di segnalare, ma prima vogliamo prima occuparci delle offerte del giorno di Mediaworld perché meritano anch’esse di essere prese in considerazione. Il noto portale, infatti, sembra voglia rispondere alla recente iniziativa di Amazon, visto che i prodotti scontati del Solo per Oggi sono decisamente sopra la media e non solo dal punto di vista quantitativo.

Tra le numerose offerte, infatti, spiccano diversi Apple iPad Pro, sia nella variante da 11 pollici che da 13 pollici. A nostro avviso, quello che conviene prendere in considerazione è l’iPad Pro 11 2020 Wi-Fi + Cellular da 256GB, il quale viene proposto con uno sconto di 170,00€, acquistabile quindi a 899,00€.

Come saprete, a seguito di smartphone sempre più grandi e con bordi praticamente inesistenti, il mercato dei tablet ha perso interesse, ma ciò non vale per gli iPad Pro che, grazie alle sue caratteristiche tecniche e ottimizzazioni software, riescono ancora oggi ad avere un senso. Rispetto alla stragrande maggioranza dei dispositivi Android, infatti, gli iPad Pro implementano un’interfaccia grafica studiata appositamente per lo schermo più grande, dandovi la possibilità di gestire il multitasking quasi come un PC.

Inoltre, il sistema operativo degli iPad Pro offre notevoli funzionalità aggiuntive, sia se comparato con Android che con lo stesso iOS degli iPhone. Ad esempio, potrete copiare e incollare le note scritte a mano come se fossero digitali o scrivere in qualsiasi campo di testo. Da citare poi le barre laterali e i menu a discesa, che vi permetteranno di accedere a più funzioni dalla stessa schermata senza dover cambiare interfaccia e passare da un’app all’altra. Il tutto diventa ancora più comodo se abbinerete la Apple Pencil, che aumenta ancor di più la produttività di iPad Pro.

Come anticipato, oggi Mediaworld ha deciso di scontare svariati iPad ma, come sempre, ci sono tantissime offerte anche su altre categorie di prodotti, che consigliamo caldamente di scoprire sulla pagina dedicata. Infine, conviene inoltre dare un’occhiata ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, ovvero il luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative alle prossime novità, e dove vi offriremo in tempo reale anche tutte le migliori promozioni relative a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

