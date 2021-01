Non perderti i prezzi stracciati del Fuori Tutto OlloStore!

Dopo una settimana davvero ricca di offerte, qual è il modo migliore per chiudere il weekend se non con il Fuoritutto di OlloStore? Vi segnaliamo, infatti, che il noto shop di elettronica propone in questo momento articoli delle migliori marche a prezzi molto competitivi, al punto da dare filo da torcere ai portali più blasonati. Inoltre, qualora non abbiate mai acquistato da questo e-commerce, sarete felici di sapere che riceverete tutta l’assistenza necessaria nel caso vi servisse, oltre a ricevere a casa i prodotti in pochissimi giorni.

Il catalogo di OlloStore ha molto in comune con quello dei portali più importanti, dal momento che il numero di articoli è pressoché infinito. Tra i tanti, abbiamo deciso di segnalarvi la mirrorless Olympus E-M10 Mark III, venduta a soli 485,00€ invece di 669,90€ e, come detto pocanzi, il prezzo risulta inferiore a quello dei principali shop online, il che fa diventare questa un’occasione imperdibile per gli amanti della fotografia.

Con un sensore da 16MP ad alte prestazioni, questa fotocamera digitale vi permetterà di scattare foto con una qualità che va oltre quella raggiunta dagli smartphone di ultima generazione, ponendosi come una delle migliori soluzioni sul mercato per chi cerca il massimo della qualità senza incorrere a cifre astronomiche. Certo, rispetto ad uno smartphone occorre avere un po’ di dimestichezza per sfruttare appieno tutte le caratteristiche, ma una volta fatto tesoro delle funzionalità, l’esperienza che sarà in grado di offrirvi soddisferà anche i più esigenti. Con una stabilizzazione dell’immagine su 5 assi, la Olympus E-M10 Mark III vi permetterà di ricordarvi delle vostre giornate più belle senza tralasciare il minimo dettaglio, a prescindere che stiate fotografando persone, un oggetto o un panorama.

Sebbene sia una mirrorless, questo modello vanta diverse modalità automatiche e filtri integrati che vi permetteranno di scattare senza difficoltà e, di conseguenza, essere più creativi. Inoltre, a differenza di quanto si possa pensare, la trasportabilità è ai vertici della categoria, merito del peso ridotto e del design compatto, il quale rimane comodo anche qualora aggiungiate in seguito teleobiettivi di grandi dimensioni. A tal proposito, OlloStore propone la Olympus E-M10 Mark III con kit M.Zuiko Digital 14-42mm, che è uno degli obbiettivi zoom più sottili capace di offrire una nitidezza senza pari da bordo a bordo, il cui valore è di diverse centinaia di euro.

Insomma, siamo di fronte ad un’offerta davvero interessante, volta soprattutto agli amanti della fotografica. Quest’ultimi troveranno all’interno del catalogo di OlloStore pane per i propri denti, dato che questo modello non è l’unico ad essere in sconto, motivo per cui suggeriamo di visitare la pagina dedicata. Come sempre, vi ricordiamo infine di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

La nostra selezione prodotti

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!