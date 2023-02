Volete acquistare un nuovo set LEGO e siete alla ricerca dei prezzi più convenienti del mercato? Vi consigliamo di dare un’occhiata alla sezione dedicata su Amazon, dove tantissimi prodotti sono scontati fino al 30%!

I set disponibili vanno incontro a ogni gusto e spaziano su ogni categoria di LEGO, tra cui Architecture, City e Technic. Non mancano poi ovviamente i prodotti dedicati ai franchise, come Avatar, Star Wars, Harry Potter e Il Signore degli Anelli. Insomma, che vogliate fare un regalo a un parente o amico, a un bambino o semplicemente concedervi una coccola, troverete sicuramente qualcosa che fa al caso vostro, e lo potrete portare a casa risparmiando decine di euro.

Tra le offerte più interessanti vi è in assoluto il set dedicato al Collolungo di Horizon Forbidden West, in sconto a soli 67,92€ invece di 89,99€, per un ribasso del 25%. Si tratta di un modellino LEGO dedicato all’iconica macchina del titolo di Guerrilla Games, riprodotto con un’accuratezza nei dettagli incredibile che lo rendono un oggetto di design imprescindibile per tutti i fan della saga.

Il set è composto da un totale di ben 1.222 pezzi e include anche oggetti ambientali come una betulla, dell’erba alta e un semaforo arrugginito con una vite avvolta intorno; avrete dunque modo di ammirare non solo il Collolungo in tutta la sua bellezza, ma anche un piccolo assaggio della coesione tra ruderi umani e natura che caratterizza il mondo di Horizon.

Inoltre, vi è un’immancabile minifigure di Aloy, con tanto di arco e lancia, rappresentata in formato LEGO con fattezze che ricordano appieno l’aspetto e la fierezza dell’intrepida protagonista del gioco. Insomma, con questo set da 34cm di altezza, 23cm di larghezza e 17cm di profondità avrete una piccola parte di Horizon Forbidden West all’interno di casa vostra, e potrete ammirarne i particolari da ogni angolazione.

Ovviamente vi abbiamo riportato solo un esempio dei svariati set LEGO in offerta su Amazon, quindi vi rimandiamo alla sezione dedicata per scoprire il catalogo intero. Il nostro consiglio è quello di approfittare degli sconti il prima possibile, dato che potrebbero esaurire a breve, così come le scorte disponibili!

