Se siete alla ricerca di una VPN facile da scaricare e configurare e con sede in Svizzera, un valore aggiunto per quanto riguarda la protezione della privacy, vi informiamo che il piano biennale di Proton VPN Plus è scontato del 50% e lo sarà fino al 3 gennaio 2023. Il provider offre a prezzo conveniente anche il piano annuale, anche se in questo caso il risparmio scende al 40%.

Con il piano biennale avrete anche 6 mesi gratis inclusi, che si tradurranno in una spesa di soli 3,99€ al mese. In quest’ultima parte dell’anno numerosi provider hanno rilasciato sconti importanti, ma Proton VPN si farà apprezzare soprattutto da chi ha a cuore principalmente la protezione della privacy. Come anticipato, infatti, la loro sede aziendale si trova in Svizzera, paese con regole molto rigorose in questo settore, oltre ad essere fuori la giurisdizione Europea e statunitense.

Questa peculiarità, abbinata ad altri fattori, fa sì che Proton VPN sia una delle migliori VPN a cui potete abbonarvi oggi, in grado di garantire tutto quello che dovrebbe offrire un’ottima VPN. Dallo sblocco dei principali servizi a pagamento alle prestazioni di connessione, che si attestano a circa 500Mbps. Questi sono valori sopra la media, pertanto avrete ottime prestazioni sia durante la visione di contenuti in streaming che durante la semplice navigazione web.

A invogliarvi ad iscrivervi a Proton VPN vi è poi il fatto che i server vengono gestiti direttamente dalla rete proprietaria dell’azienda, dimostrando che il provider vanta una certa competenza a riguardo. Per il resto, segnaliamo il supporto P2P, la possibilità di connettere fino a 10 dispositivi contemporaneamente, inclusi smartphone e tablet, e l’accesso a pagine Onion tramite Tor, ossia siti che non sono accessibili con un normale browser. Insomma, una VPN completa, proposta ora a un prezzo accessibile, ma solo per pochi giorni.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina dedicata a questa promozione, ribandendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che potrebbe non ripresentarsi per un bel po’ di tempo.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!