Se dovete acquistare una nuova lavatrice e state cercando delle offerte su modelli che vi facciano risparmiare anche sulla bolletta elettrica, vi invitiamo a dare uno sguardo al modello Samsung WW10T534DTW/S3 con carica sfrontare disponibile su Yeppon a soli 469,99€ invece di 1.049,00€. Sullo store potrete trovare numerose promozioni giornaliere ma, per quanto riguarda oggi, questo elettrodomestico ha in assoluto lo sconto più interessante!

Stiamo parlando di una lavatrice top di gamma, con capacità massima di ben 10,5 kg e un’ottima classe energetica A, perfetta se state cercando dei modi pratici per risparmiare costantemente sulla vostra bolletta dell’elettricità! Dato che si tratta di un prodotto così valido e disponibile a un prezzo davvero scontato, vi invitiamo ad effettuare il vostro acquisto, fintato che è ancora disponibile.

La lavatrice Samsung WW10T534DTW/S3 vi assicura delle prestazioni senza paragoni grazie all’ottimo motore Digital Inverter, pensato per sfruttare dei solidi magneti che consentono di ottenere i risultati desiderati in maniera più silenziosa ed efficace possibile. In più, consumando meno energia rispetto a un qualsiasi motore tradizionale! Da non sottovalutare anche l’ottima tecnologia Ecolavaggio che vi assicura un bucato perfetto, anche a basse temperature.

Il detergente, infatti, viene trasformato in bolle che penetrano rapidamente nei tessuti e rimuovono facilmente lo sporco, proteggendo i materiali e risparmiando energia. Non meno importante, grazie ad Ai Weather la lavatrice si occupa di ottimizzare ogni lavaggio. Vi suggerisce il programma di lavaggio ideale in base al tipo di carico e alle condizioni climatiche esterne. In più, l’Ecodosatore, grazie a un sistema integrato di sensori (Acqua, Peso e Detergente) calcola la quantità di detergente e ammorbidente su misura per ciascun carico in modo tale da ridurre lo spreco.

