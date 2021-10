Non perdetevi questo sconto di 45€ su Echo Show 8!

Amazon e altri e-commerce hanno dato prova che intendono pubblicare offerte in grandi quantità e con scontistiche elevate, un po’ come quelle che siamo soliti vedere durante gli eventi come il Black Friday. Come anticipato in mattinata, però, potrebbe non essere necessario aspettare un altro mese per risparmiare, visto che Amazon propone già ora opportunità fantastiche a 360 gradi e l’ultima proposta consiste nell’acquistare l’ottimo Echo Show 8 a soli 64,99€ invece di 109,99€.

Il dispositivo in oggetto potrebbe non aver bisogno di presentazione, ma vale la pena sottolineare la portata dell’offerta, che vi permetterà di acquistare uno dei modelli più grandi di Echo Show alla cifra più bassa fatta registrare da Amazon per questo specifico dispositivo, che ribadiamo essere inferiore di 45€ rispetto a quella originale. Parliamo di Echo Show 8 di prima generazione, il cui schermo HD da 8 pollici sarà perfetto per chi vuole avere un dispositivo Alexa dotato di display. Come saprete, la presenza dello schermo vi consentirà di sfruttare ancora meglio il famoso assistente vocale, dandovi la possibilità di effettuare videochiamate, controllare il meteo al colpo d’occhio e molto altro.

Le dimensioni di Echo Show 8, molto maggiori rispetto all’Echo Dot, gli permettono inoltre di integrare un sistema di altoparlanti più grande, il che si traduce in una qualità sonora più potente e piena. Uno dei dispositivi Echo più completi, dunque, il cui schermo vi permetterà di interagire in modo ancora più pratico alle numerose funzioni di Alexa, in particolare con le Skills che prevedono un’integrazione a video, ad esempio un sistema di sicurezza basato su videocamere.

Se a questo aggiungiamo il fatto che il modello di ultima generazione non porta miglioramenti che giustificano il prezzo più alto, l’offerta riguardante l’Echo Show 8 acquisisce ancora più valore. Insomma, acquistare questo dispositivo sarà come avere a casa un compagno ideale per aiutarvi ad affrontare la vita quotidiana, in grado di tenervi sempre aggiornati sulle ultime notizie e sugli impegni della giornata.

