Non puoi perderti la lavatrice Beko a questo prezzo da Mediaworld

Il mese di ottobre sta per concludersi ma non le offerte, le quali grazie a Mediaworld e alla sua iniziativa Solo per Oggi continuano anche questo venerdì. Per le prossime 24 ore, infatti, il noto portale ha fatto sì che i clienti potessero godere di un nuovo giro di offerte, ma sempre con un occhio di riguardo su elettrodomestici, smartphone e smart TV, dato che sono i prodotti più richiesti in assoluto e non passano mai di moda.

Anche oggi, quindi, potrete risparmiare sui vostri acquisti online, i quali tendono ad essere molto più convenienti rispetto al negoziante sotto casa, ed ecco perché vi diciamo subito che una delle offerte più interessanti di queste ore riguarda l’asciugatrice Beko DRX732W, un modello da 7 kg e dalle grandi capacità di asciugatura. Il risparmio è di oltre 200€, visto che il prezzo passa dagli originali 605,00€ a 399,00€, rendendo questa un’ottima occasione per coloro i quali vogliono affidare i propri capi ad un elettrodomestico di qualità.

La Beko DRX732W sa come trattare i vostri indumenti per far sì che escano perfetti dopo il ciclo di asciugatura, mantenendone inoltre i colori sempre vivi. Con questo specifico modello non avrete più questi problemi grazie alla tecnologia EcoGentle di Beko, che combina l’asciugatura a condensazione con un sistema di aria condizionata per trattare delicatamente i capi, potendo così contare anche su un consumo energetico più efficiente. Non a caso la Beko DRX732W vanta la più alta classe di efficienza disponibile oggi sul mercato.

A rendere il trattamento dei vestiti così delicato è compito anche del cestello e quello di Beko DRX732W è dotato del sistema AquaWave, che consiste nell’avere un vetro curvo dell’oblò e un esclusivo moto ondoso prodotto dalle pale all’interno del cestello che, insieme, faranno sì che possiate indossare anche gli abiti che pensate di buttare. Insomma, un’asciugatrice che sa come soddisfare le esigenze, soprattutto ora che arrivano le giornate fredde, quando un elettrodomestico come questo sarà di grande aiuto.

Come sempre, questa non è l'unica offerte del "Solo per Oggi" di Mediaworld, motivo per cui vi consigliamo di consultare l'apposita pagina del portale.

