Non puoi perderti lo sconto su questa soundbar LG: prestazioni al top e sconto del 35%!

Anche questa nuova giornata dedicata alle offerte si avvia verso la sua conclusione, ma sappiate che noi non abbiamo ancora esaurito le frecce al nostro arco, anzi! Complice la sempre variegata offerta di Amazon in termini di prodotti, vi segnaliamo ora un’altra offerta che, a nostro giudizio non potete assolutamente lasciarvi scappare, specie se – come noi – siete degli appassionati audiofili, che vogliono il proprio salotto sempre equipaggiato al meglio per musica, film, serie tv o videogame.

Su Amazon, infatti, è in sconto in queste ore al prezzo impareggiabile di soli 651,00€, la soundbar LG SP9YA, scontata di ben 348,00€ rispetto al prezzo originale di 999,00€! Stiamo parlando di uno sconto applicato del 35%, che vi permetterà di portarvi a casa un articolo tech di assoluto pregio, con cui arricchire in modo cospicuo la vostra postazione dedicata all’intrattenimento.

Elegante e raffinata, la LG SP9YA è una soundbar 5.1.2 con subwoofer separato e wireless, che supporta la connettività wireless per un sistema audio fino a 7.1.2 canali, e che è stata progettata per offrire il massimo dell’esperienza acustica a quanti, complici anche gli speaker spesso piccoli e molto risicai delle moderne TV, cercano un’esperienza audio con tutti i crismi, che sappia sposarsi perfettamente con film, serie tv o videogame di ultima generazione.

Capace di offrire frequenze di campionamento a 96kHz e profondità a 24bit, la soundbar LG SP9YA offre dunque un suono preciso e pulito che, grazie al sistema AI Room Calibration basato su intelligenza artificiale, è in grado di rilevare le dimensioni dello spazio circostante per autocalibrarsi in modo ottimale, così che l’esperienza acustica sia sempre eccellente, e priva di distorsioni.

Il suo sistema Surround a 5.1.2 canali estendibili vi garantirà un’esperienza mozzafiato, e grazie al supporto Dolby Atmos e DTS:X, io suono risulterà sempre ricco ed immersivo a prescindere dal contenuto a schermo ben chiaro che a goderne di più saranno quei contenuti, come ad esempio i più moderni videogame console, che avranno alle spalle una ricca e sfaccettata campionatura dei suoni, e la predisposizione ad un audio 3D.

In ogni caso, stiamo parlando di una soundbar che può facilmente fare la gioia anche solo di chi, appassionato di serie TV, desidera una soundbar che renda giustizia ai contenuti di Netflix e affini, risultando non solo potente, ma anche piacevole da vedere e facile da installare. Il fatto che un articolo come simile sia oggi in sconto, dunque, non dovrebbe farvi indugiare troppo! Del resto, la soundbar LG SP9YA è davvero uno dei migliori prodotti della sua categoria, e potersela accaparrare con uno sconto di 348 euro, è ragion più che sufficiente a dare una spulciata alla relativa pagina d’acquisto Amazon, e magari a inserirla nel carrello.

