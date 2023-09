Amazon è fra i rivenditori online più conosciuti e apprezzati per la qualità dei prodotti, un eccellente servizio clienti e, soprattutto, per le sue tornate promozionali, come la Festa delle offerte Prime del 10 e 11 ottobre. Proprio in vista degli sconti che aspettano i clienti fra pochi giorni, Amazon ha pensato di dare l’opportunità di usufruirne anche a tutti coloro che non si sono ancora mai iscritti alla piattaforma. Infatti, se siete dei nuovi clienti potrete ricevere uno sconto di 15,00€ sul vostro primo ordine, che dovrà avere una spesa minima superiore a soli 30,00€.

In questo modo, non solo riceverete il buono, ma avrete anche l’opportunità di sfruttare tutte le altre offerte che Amazon dedica ogni giorno ai suoi clienti. Se poi sarete soddisfatti del servizio, potrete anche iscrivervi a Prime, così avrete sempre spedizioni ultra rapide e potrete gustarvi la programmazione di Prime Video, che include anche in esclusiva diverse partite della Champions League.

Buono sconto Amazon, chi può usufruirne?

Abbiamo già specificato che questa promozione è riservata unicamente ai nuovi clienti Amazon che, semplicemente recandosi sulla pagina dell’offerta, vedranno il banner relativo. Ciò significa che, se siete già iscritti, sarà il sito stesso a dirvi che non siete eleggibili per la promozione, e l’ostacolo non può essere aggirato nemmeno creando un secondo account.

Invece, i nuovi clienti dovranno semplicemente cliccare sul banner per creare il proprio account e in seguito su “Applica promozione”, nella pagina a cui saranno reindirizzati. Una volta effettuati questi semplicissimi passaggi, potrete iniziare a fare shopping su Amazon! Con una spesa superiore a 30,00€ su una selezione di prodotti venduti e spediti da Amazon riceverete così uno sconto di 15,00€ che verrà applicato automaticamente al vostro ordine. Attenzione, però, perché se userete l’opzione 1-Click non potrete usufruire del buono.

È importante tenere presente che nel caso di reso dei prodotti, l’importo del coupon verrà sottratto dal rimborso e non sarà riutilizzabile. Questo significa che potrete usare il buono solo una volta, quindi vi invitiamo a scegliere con molta cura e attenzione gli articoli da aggiungere al vostro carrello.

Amazon Prime, chi dovrebbe abbonarsi?

Come già accennato, questa potrebbe essere l’occasione perfetta anche per provare gratuitamente Amazon Prime per 30 giorni. Così facendo, le spese di spedizione per voi saranno sempre gratuite e super veloci, quando acquisterete prodotti spediti direttamente da Amazon. Inoltre, avrete accesso a offerte a tempo e altri tipi di promozioni dedicate unicamente ai clienti Prime, come l’imminente Festa delle offerte Prime. L’abbonamento include inoltre Prime Video, con serie TV, film e programmi di successo come LOL: Chi ride è fuori e i Ferragnez. Ma non finisce qui.

Avrete anche accesso ad Amazon Music, con tutta la musica e i podcast più popolari senza pubblicità, a Prime Reading, che include centinaia di eBook Kindle, Prime Gaming, con contenuti in-game ogni mese senza costi aggiuntivi, e Amazon Photos, uno spazio di archiviazione illimitato per le foto. Per tutte queste ragioni, lo consigliamo a tutti coloro che vogliono sfruttare al massimo i vantaggi offerti unicamente ai clienti Prime, dagli amanti dello shopping agli appassionati di musica, lettura, film e serie TV.

Vi ricordiamo infine che questa eccezionale offerta dedicata ai nuovi clienti di Amazon sarà valida solo fino al 16 ottobre. Inoltre, solo 1.000 nuovi utenti avranno l’opportunità di godere dello sconto di 15,00€, per cui vi invitiamo a consultare subito la pagina Amazon dedicata all’offerta, per scoprire se potete usufruirne.

