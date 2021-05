NordVPN: abbonamento da 2 anni con uno sconto del 68%!

Con l’arrivo del mese di maggio tornano anche le offerte dedicate al ricchissimo mondo delle VPN in quella che, come da nostra consuetudine, sarà una proposta che andrà ad arricchirsi giorno dopo giorno e che mirerà a proporvi solo il meglio delle offerte attualmente disponibili. Dunque, dovendo cominciare dal proporvi una delle tante, abbiamo pensato di partire con quella che è ormai una realtà imprescindibile del mercato, ovvero NordVPN, già da tempo ai vertici del mondo delle VPN a pagamento e scelta da molti per le sue eccellenti qualità in termini di velocitò, numero di serve e soprattutto sicurezza.

Ebbene, grazie a questa nuova offerta a tempo limitato, NordVPN vi offrirà uno sconto del 68% sul piano di abbonamento biennale, pagando così ben 24 mesi di servizio a soli 71,20€ rispetto agli originali 229,44€ necessari per la sottoscrizione, con un risparmio netto di oltre 150€! Insomma, stiamo parlando di un affare senza se e senza ma con un servizio che, a conti fatti, vi costerà ogni mese appena 2,97€.

E credeteci, i motivi per sottoscrivere un abbonamento con NordVPN non si limitano al solo prezzo davvero vantaggioso, ma anche nella qualità del servizio in sé che, a nostro modesto parere, ha ben pochi rivali sulla piazza, tanto da essere stato già sottoscritto dalla bellezza di oltre 12 milioni di utenti in tutto il mondo.

Forte di oltre 5450 server in 60 paesi, NordVPN dispone di un proprio strumento crittografico, un password manager e un comodo kill switch per scongiurare qualsiasi perdita di dati. Inoltre, è tra i pochissimi servizi che include quasi ogni forma di pagamento possibile in rete, compresi – giusto ad esempio – Bitcoin e PayPal, ed a cui si aggiunge anche una delle migliori formule “soddisfatti o rimborsati”, che garantisce ben 30 giorni di abbonamento in prova gratuita con diritto di recessione ben chiaro che, qualora doveste rinunciare all’abbonamento chiedendo un rimborso, perderete diritto anche sui mesi gratuiti offerte in omaggio.

Insomma, un servizio davvero "premium" che, a poco meno di 3 euro al mese, potrà certamente fare la gioia di chiunque voglia il massimo delle performance al minimo del prezzo, ben chiaro che – come detto in apertura – l'offerta di NordVPN è limitata nel tempo, motivo per cui vi suggeriamo di approfittarne subito prima che il prezzo torni al suo valore originale.

